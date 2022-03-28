【抗疫措施】特首視像會見逾60位「超級愛國者」　與會者冀盡快看到對外、對內開放路線圖

▲ 人大政協及全國團體代表界別領袖今與特首林鄭月娥舉行網上會議。（民建聯供圖）



特首林鄭月娥今與人大政協及全國團體代表界別領袖進行網上會議，就應對第五波疫情、復甦疫後經濟民生，以及促成兩地有條件嘗試通關等議題交流意見。與會代表希望全體公務員更加給力抗擊疫情，又期望當局盡快讓業界看到對外、對內開放的路線圖和時間表。

是次會議由全國人大代表、立法會議員陳勇統籌，逾60位人大政協及全國團體代表界別領袖參與，當中15名代表委員發表建議意見。

多位與會者關注，本港屬外向型經濟體系，如何在疫情中力保國際金融中心地位，以免人才資金外流，確保「一國兩制」穩步發展。多人指出，商界及中小企慨嘆近年既不能到外國營商，又回不了內地及大灣區發展，期望當局盡快讓業界看到對外、對內開放的路線圖和時間表，作好部署。

本港第五波疫情已有放緩之勢，與會者希望勿有任何鬆懈，希望特首及全體公務員更加全力抗擊疫情，同時也關注疫情對香港經濟民生的打擊，認為除了「保就業」計劃要盡快落實批款，幫業界和小市民「保飯碗」外，也希望政府能加強對低收入士的補助和支援。此外，與會者促請港府吸取第五波的經驗教訓，包括建立香港專家和內地專家交流互通的恆常機制。

據悉，今次為港府主要官員第3次與人大政協及全國團體代表界別領袖進行視像會議，前兩次分別與財政司司長和政制及內地事務局。

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記者：林曉君