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振興疫下旅遊業　議員獻計：高級官員及名人直播帶貨

政治 19:28 2022/03/28

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嚴剛建議以綫上直播方式，推廣香港美食到內地。（立法會網頁截圖）

內地近年流行直播帶貨，由有知名度的藝人以直播方式，銷售商品，開拓新銷售渠道。旅遊業作為香港4大支柱產業之一，但在持續了兩年多的疫情之下，進入冰封狀態，有議員就為港府獻計，以直播帶貨方式，推廣香港美食。

立法會經濟發展事務委員會今日召開會議，商界（第三）立法會議員、招商局港口董事總經理嚴剛在會上提到，旅遊業在第五波疫情下，要復甦並不太樂觀。他提出，旅發局過去曾作不少推廣香港美食的節目，直言美食是旅遊重要因素，提出直播帶貨的建議。

嚴剛提到，去年有駐華大使在北京視頻帶貨方式，將自己國家的貨品介紹予國內消費者，建議港府高級官員、名人，都可以用綫上直播模式，推廣香港的美食去內地，以致全球市場，去提升香港旅遊吸引力。

負責回答問題的政府官員，為商務及經濟發展局局長邱騰華，也是嚴剛口中的高級官員之一。不過他未有詳細回應嚴剛的直播帶貨建議，僅稱：「多謝你的意見。」

翻查資料，非洲、東南亞和歐洲多國駐華使節，也曾將自己的特色產品，用直播方式介紹給中國消費者。

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撰文 : 傅流螢

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