  • 17°C
香港時間 : 2022328日 (週一) 21:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】袁國勇預測今年聖誕可恢復正常生活　指學童不打疫苗上學「好大問題」

社會 19:45 2022/03/28

分享：

熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

袁國勇預測今年聖誕可恢復正常生活。（資料圖片）

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇預測，今年聖誕節前後，本港可恢復正常生活。

袁國勇表示，只要市民完成接種疫苗，只要醫院準備好，他樂觀預測聖誕節生活便可以接近正常。他指1年前曾預測，疫情可於3年內結束，他舉例指西班牙流感只持續25個月。他指只要5月開始放寬社交距離措施，7月完成疫苗接種，逐步開放，形容今年聖誕將是「快樂聖誕」。

至於通關方面，袁國勇指要視乎內地政策。他解釋，當內地四周都有病例，暫時不會考慮與港通關，特別是香港尚有一天幾千例確診。惟他強調，內地政策不能與全世界分開，內地若想與世界接軌，便不會不和香港接軌。他表示，當全球流行結束，內地亦會改變防疫政策，如有一日世衞宣布全球大流行結束，內地都會改變，而香港是中國一部分，中國是全世界一部分，與全世界政策分不開。

至於居家隔離方面，袁國勇感嘆香港存在深層次矛盾。他指新加坡之所以可實行家居隔離，當地家居環境寬闊，渠道不在屋內。而本港不少人居住環境擠迫，部分房屋存在垂直傳播，更有人於劏房居住，是深層次矛盾。如要讓這些居民數星期不外出是「天方夜譚」。他期望政府能解決這深層次矛盾，否則若在有生之年再見另一次大流行，則會重蹈覆轍。

袁國勇又表示，學童復課最重要是有打針，但如有學童不打疫苗上學，便「好大問題」。他解釋，學童打2針後，其抗體甚至高於成人，但如沒有打針，兒童染疫後或會出現腦水腫，可危及生命。他又對有人指責他剝奪不打針學童上學權利感到無奈。

最新熱門影片：【湊得輕鬆啲】不忍家長徬徨無助為染疫兒童面診　3孩醫生爸獲封仁醫︰幫人好緊要

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【第五波疫情】薛永恒到訪「全港社區抗疫連線」總部　了解派送物資流程
今日 16:35
【第五波疫情】薛永恒到訪「全港社區抗疫連線」總部　了解派送物資流程
【第五波疫情】議員倡改善兒童住院安排　堅守家庭友善原則
今日 16:38
【第五波疫情】議員倡改善兒童住院安排　堅守家庭友善原則
【第五波疫情】楊潤雄指教育局抗疫團隊增添多200人　將參與包裝和派發防疫服務包工作
今日 17:45
【第五波疫情】楊潤雄指教育局抗疫團隊增添多200人　將參與包裝和派發防疫服務包工作
【供港物資】內地香港水路運力提升　昨4.3萬噸物資水路來港
今日 18:12
【供港物資】內地香港水路運力提升　昨4.3萬噸物資水路來港
【第五波疫情】都大設熱線中心助醫管局接聽查詢　由護理及健康學院師生負責
今日 18:22
【第五波疫情】都大設熱線中心助醫管局接聽查詢　由護理及健康學院師生負責

你可能感興趣

【第五波疫情】薛永恒到訪「全港社區抗疫連線」總部　了解派送物資流程
今日 16:35
【第五波疫情】薛永恒到訪「全港社區抗疫連線」總部　了解派送物資流程
【第五波疫情】議員倡改善兒童住院安排　堅守家庭友善原則
今日 16:38
【第五波疫情】議員倡改善兒童住院安排　堅守家庭友善原則
【第五波疫情】楊潤雄指教育局抗疫團隊增添多200人　將參與包裝和派發防疫服務包工作
今日 17:45
【第五波疫情】楊潤雄指教育局抗疫團隊增添多200人　將參與包裝和派發防疫服務包工作
疫情 出入境管制 水腫 袁國勇 聖誕節 劏房 香港 西班牙 香港大學 中國

最高瀏覽

【生活智慧】林盛斌疑惑一卷廁紙應向外或向內拉　「廁紙之父」解開130年秘密
18:12 2022/03/27
【生活智慧】林盛斌疑惑一卷廁紙應向外或向內拉　「廁紙之父」解開130年秘密
【超市大搜查】天氣潮濕牆身出水　消委會推介7款抽濕機「最抽得」
15:32 2022/03/26
【超市大搜查】天氣潮濕牆身出水　消委會推介7款抽濕機「最抽得」
【6區污水陽性】荃灣、屯門區多個中產屋苑中招　政府明天派22萬個快測包
20:46 2022/03/26
【6區污水陽性】荃灣、屯門區多個中產屋苑中招　政府明天派22萬個快測包