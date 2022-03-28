【第五波疫情】袁國勇預測今年聖誕可恢復正常生活　指學童不打疫苗上學「好大問題」

▲ 袁國勇預測今年聖誕可恢復正常生活。（資料圖片）

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇預測，今年聖誕節前後，本港可恢復正常生活。

袁國勇表示，只要市民完成接種疫苗，只要醫院準備好，他樂觀預測聖誕節生活便可以接近正常。他指1年前曾預測，疫情可於3年內結束，他舉例指西班牙流感只持續25個月。他指只要5月開始放寬社交距離措施，7月完成疫苗接種，逐步開放，形容今年聖誕將是「快樂聖誕」。

至於通關方面，袁國勇指要視乎內地政策。他解釋，當內地四周都有病例，暫時不會考慮與港通關，特別是香港尚有一天幾千例確診。惟他強調，內地政策不能與全世界分開，內地若想與世界接軌，便不會不和香港接軌。他表示，當全球流行結束，內地亦會改變防疫政策，如有一日世衞宣布全球大流行結束，內地都會改變，而香港是中國一部分，中國是全世界一部分，與全世界政策分不開。

至於居家隔離方面，袁國勇感嘆香港存在深層次矛盾。他指新加坡之所以可實行家居隔離，當地家居環境寬闊，渠道不在屋內。而本港不少人居住環境擠迫，部分房屋存在垂直傳播，更有人於劏房居住，是深層次矛盾。如要讓這些居民數星期不外出是「天方夜譚」。他期望政府能解決這深層次矛盾，否則若在有生之年再見另一次大流行，則會重蹈覆轍。

袁國勇又表示，學童復課最重要是有打針，但如有學童不打疫苗上學，便「好大問題」。他解釋，學童打2針後，其抗體甚至高於成人，但如沒有打針，兒童染疫後或會出現腦水腫，可危及生命。他又對有人指責他剝奪不打針學童上學權利感到無奈。

最新熱門影片：【湊得輕鬆啲】不忍家長徬徨無助為染疫兒童面診 3孩醫生爸獲封仁醫︰幫人好緊要

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津