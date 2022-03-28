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【強制檢測】20幢大廈納強檢　涉馬鞍山、荃灣等多個屋邨【附名單】

社會 19:53 2022/03/28

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20幢大廈納強檢。（陳靜儀攝）

因應有初步陽性或確診個案曾到訪，港府今日（28日）將20幢大廈納入強制檢測公告。市民須於3月29至30日完成檢測。

政府指，任何於指明期間及時段身處指明地點的人士，不論以何種身分身處該等地點，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，均須進行檢測，詳情可按此瀏覽。

3月28日納入強制檢測公告的20幢大廈：

  • 柴灣小西灣邨瑞明樓
  • 沙田沙角邨雲雀樓
  • 上水清河邨清平樓
  • 屯門大興邨興耀樓
  • 將軍澳寶林邨寶仁樓
  • 葵涌安蔭邨祥蔭樓
  • 天水圍天慈邨慈心樓
  • 鑽石山鳳德邨紫鳳樓
  • 青衣長發邨敬發樓
  • 馬鞍山利安邨利華樓
  • 將軍澳唐明苑唐富閣
  • 荃灣梨木樹邨榮樹樓
  • 馬鞍山恆安邨恆月樓
  • 荃灣象山邨秀山樓
  • 大埔富善邨善鄰樓
  • 粉嶺雍盛苑雍萃閣
  • 將軍澳翠林邨雅林樓
  • 藍田碧雲道 225 號康盈苑
  • 葵涌荔景邨日景樓
  • 筲箕灣東欣苑歡欣閣

如果市民正處於檢疫期間，無須遵從公告中的規定； 如果市民於指定日期，曾在醫院或隔離設施接受治療或隔離，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。 另外，如市民在12月26日或之後確診，無須按公告的規定檢測，有關人士須出示相關證明文件。

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記者：黃穎津

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