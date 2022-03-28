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【欺詐網站】釣魚網偽冒警方訛稱上色情網站「犯法」須罰款　警方籲市民提防

社會 20:37 2022/03/28

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涉事釣魚欺詐網站截圖。

警方發現一個偽冒香港警察的釣魚欺詐網站，該網站聲稱市民曾經瀏覽色情網站因而違法，要求市民以信用卡繳付罰款，呼籲市民慎防及提高警覺。

警方指，有關的偽冒香港警察的釣魚欺詐網站(https://gdpayjoojen2[.]xyz/?c=0011)，聲稱市民曾經瀏覽色情網站，違反「香港法例」，要求市民提供其信用卡資料以繳付罰款，否則會被拘捕，其電子裝置的資料亦會被刪除。

警方重申與該釣魚欺詐網站並無任何關係，香港警務處的網址為https://www.police.gov.hk，市民如需瀏覽警方網頁，應在瀏覽器上地址的欄目輸入正確網址。

警方呼籲巿民應時刻保持警覺，提防假冒網站。巿民不要開啟來歷不明的郵件或訊息，亦切勿登入未經查證的網站。如網站要求提供個人或信用卡資料，更應加倍小心。

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責任編輯：蘇文軒

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