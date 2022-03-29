【食用安全】蕎麥枕誤放洗衣機後爆開　專家拆解枕頭使用期限+清洗方法

▲ 內地女子誤放蕎麥枕在洗衣機清洗，洗衣機更因此而損壞無法使用，專家教枕頭正確清洗方法。

枕頭的清洗一直是「衞生盲區」，除要恆常清洗外，正確清洗亦同樣重要。早前，一名內地女子將蕎麥枕放進洗衣機清洗，結果枕頭在機內爆開，花5小時仍未能完全清理機內殘渣。TOPick找來裝修學院校長Simon講解蕎麥枕和4款常見枕頭的正確清洗方法，及枕頭使用期限。

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▲ 機內滿佈蕎麥皮和蕎麥粒。(影片截圖)

據內地傳媒報道，北京密雲縣一名姓馮的女子，因擔心蕎麥枕頭經長期使用後會內藏蟎蟲，所以就放進洗衣機，並用除蟎模式清洗。2小時後，她發現枕頭爆開，機內滿佈蕎麥皮和蕎麥粒。

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▲ 女事主直言大感崩潰，更指由晚上6點清理到11點，從洗衣機裡共挖出5盆蕎麥粒，估計可以填滿5個枕頭。(影片截圖)

女事主直言大感崩潰，更指由晚上6點清理到11點，從洗衣機裡共挖出5盆蕎麥粒，估計可以填滿5個枕頭。而洗衣機更因此而損壞無法使用，惟有找維修師傅上門修理。事主指自己深感後悔，更提醒大家切勿將枕頭誤放洗衣機清洗，避免案件重演。

蕎麥枕頭及草藥枕切忌用水洗

裝修學院院長Simon指在長時間使用蕎麥枕頭後，會產生大量碎屑及粉塵，容易引發皮膚過敏，只需要定期，大概一年一次，將枕芯（蕎麥皮）倒出來，篩除碎屑，平攤開來放在陽光下晾曬即可。另外，草藥枕內大部分草藥不可沾水，建議每半年至一年將全部草藥更換一次。

常見枕頭種類

Simon指4款枕頭種類為太空棉枕頭、乳膠枕、羽絨枕頭及聚酯纖維枕頭。建議每一至兩星期更換枕頭套，每三至六個月清洗枕頭芯一次。在清洗各種枕頭前，必先留意枕頭的水洗標籤。否則，錯誤清洗方式，可導致枕頭壽命縮短，更有機會變形而失去支撐力。

枕頭使用期限及建議清洗方法

記憶枕（太空棉枕頭）

▲ 只需用吸塵機，吸走記憶枕上的皮屑和灰塵即可。(圖片來源:裝修佬網站)

使用期限： 2-3年

清洗方法：不能以洗衣機及乾衣機清洗，因為高溫會把當中海綿和聚氨酯等組織破壞，引致變形，只需使用有吸塵蹣功能的吸塵機，吸走皮屑和灰塵即可。另外，太空棉枕頭一般會附送一個可水洗的保護套，只需要清洗那保護套即可。

乳膠枕

▲ 天然乳膠枕是枕頭中的高級品，一般比較昂貴，打理要比較小心。(圖片來源:裝修佬網站)

使用期限： 2-3年

清洗方法：不能以洗衣機及乾衣機清洗，需小心打理。另外，水洗會使乳膠弄濕，就算外層乾掉，內層的眾多小孔可能無法乾透。同時高溫也會使乳膠枕脆化，所以不能日曬。只需使用有吸塵蹣功能的吸塵機，吸走皮屑和灰塵，並放在陰涼處即可。

羽絨枕頭

▲ 羽絨枕頭。(圖片來源:裝修佬網站)

使用期限： 2-3年

清洗方法：由於是動物纖維所製，所以只需定期日曬或用乾衣機烘乾，以除去濕氣、味道和殺菌。不建議水洗，避免絨毛因沾水而結成球塊，失去枕頭原有形狀。

聚酯纖維枕頭（人造纖維）

使用期限： 3個月

清洗方法：洗衣機的溫和模式清洗即可，同樣可以日曬或乾衣機烘乾，不過如果使用機器清洗弄乾，建議不要使用長時間的模式。

機洗枕頭小技巧

● 避免使用洗衣粉，若洗衣粉未能溶解，就會殘留在枕頭內，所以用洗衣液為佳

● 避免使用柔順劑，因為會使枕頭失去蓬鬆度

● 可考慮一次洗兩個枕頭，使洗衣機轉動較為平均

● 洗枕頭須使用溫和模式，如大力拉扯轉動有機會令枕頭變形

● 乾衣機烘乾枕頭時，溫度不能太高

資料來源： 裝修佬

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