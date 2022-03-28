【揚威國際】2022年日內瓦國際發明展中大獲17獎　陳家亮領導項目奪金

▲ 中大科研項目於「2022年日內瓦國際發明展」共獲得17個獎項。（資料圖片）

香港中文大學在「2022年日內瓦國際發明展」共獲得17個獎項，分別是4個金獎、10個銀獎及3個銅獎。其中獲得金獎的包括有由中大醫學院院長陳家亮及內科及藥物治療學系教授黃秀娟統籌、全球首個利用糞便細菌生物標記物診斷自閉症的「自閉症的特定糞便細菌生物標記物」。中大指，是次獲獎項目彰顯中大在推動知識轉移，把研究及創新轉化為具社會效益的實用應用所取得的成果。

4個奪金獎的項目：

項目統籌者（學系） 項目名稱 項目簡介 中大醫學院院長陳家亮教授（內科及藥物治療學系）黃秀娟教授（內科及藥物治療學系） 自閉症的特定糞便細菌生物標記物 這是全球首個利用糞便細菌生物標記物作為自閉症的非入侵性檢查工具。檢測價格相宜，亦有效及早診斷自閉症。 陳蔚天教授（影像及介入放射學系） 使用自旋鎖磁共振成像對人體組織進行無創生化成像 本發明可透過追蹤疾病的生物特徵，以無創技術診斷早期疾病。此外，這項發明可用於監測治療成效。此新型磁共振技術其中一項應用是通過直接探測肝臟中的大分子沉積的成像來診斷早期肝纖維化，以作及早診斷及治療。 秦嶺教授（矯形外科及創傷學系） 含生物可降解鎂的混合性內植物 以鎂為基礎的創新混合鎖定螺釘系統連帶鎖定板，可用於固定骨折位置。該系統利用可生物降解的螺釘加強骨折的癒合，同時最大限度地減少植入物移除過程中再度骨折的機會。 陳世祈教授（機械與自動化工程學系） 超快速振動刀片切片機 針對目前難以進行精確切片的各種超軟組織、新鮮組織和固定的整個器官，團隊研發新型振動刀片切片機，利用了軟組織的粘彈性效應，即軟組織在高頻振動下會發生自我硬化，從而實現高精度的切片。新型切片機可解決許多新型生物成像應用中的關鍵問 題，例如高通量超分辨率成像和腫瘤切片藥物篩選，在病理學和生物光子學領域有龐大的商業價值。

在17個獲獎項目中，當中有4個是中大於InnoHK創新香港研發平台研究中心與其他國際頂尖院校共同開發的研究成果；另有10個項目經已在大學支持下，由中大學者創立初創企業將研究成果商品化，或成立社會企業為有特殊教育需要之兒童提供支援。

中大副校長（研究）岑美霞對佳績感到鼓舞，指今次成績證明中大研究在多個範疇都處於國際領先地位，特別是再生醫學、生物醫學、人工智能、機械人及特殊教育等，中大將繼續支持科研團隊透過揉合其專長與創新科技，解決社會各種問題。

日內瓦國際發明展是全球規模最大的創新展覽，展出的發明均經過國際專家評判團評審。今年於網上舉辦的發明展一共展出近800項來自25個國家及地區的發明。

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責任編輯：蘇文軒