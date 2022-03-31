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【全民快測】民建聯梁熙倡復課前推行　促強制市民申報快測結果

政治 17:43 2022/03/31

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梁熙（右）協助包裝防疫包。（梁熙facebook圖片）

特首林鄭月娥今（31日）透露，政府正研究是否可以利用快測去了解本港目前感染情況，詳情稍後公布。民建聯衞生事務發言人、立法會議員梁熙對此表示歡迎，同時促請政府全盤考慮如何確保全民參與並申報快速檢測，建議要軟硬兼施，以達到掌握本港感染狀況的目的。

梁熙表示，早於政府計劃向全民派發快速測試時，已建議政府推行全民快速檢測，以社會成本較低的方法，找出社區的隱性患者。他認為，全民快測應在復課前完成有關的全民快測工作，以免復課令社區人流增多聚集，又促請政府盡快公佈全民快測的細節，令市民不會因太早用完政府提供的檢測包，而難以參與全民快測。

梁熙又建議，應強制市民把快測結果上載至平台，並禁止沒有申報人士進入表列處所，同時考慮放寬快測陽性24小時內申報的時限，令願意主動申報的市民不至被拒之於門外，市民亦不會因怕麻煩而不申報。此外，應增加申報誘因，如延長康復者可獲醫管局中醫門診特別診療服務的時限，由目前的6個月延至1年。

他又希望政府加強宣傳正採用的分層治療模式，即無明顯病徵、家居環境許可的患者，仍可居家隔離，以避免出現患者因擔心要入住社區隔離設施而拒絕申報。

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記者：林曉君

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