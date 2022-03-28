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【青年宿舍】保良局李兆基青年綠洲今年開始招租　18至30歲在職青年可半價租屋5年

社會 21:18 2022/03/28

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保良局李兆基青年綠洲預料將提供1,680個宿位，讓18至30歲在職青年以半價市值租金租住最多5年。（保良局網頁）

保良局響應特區政府「青年宿舍計劃」，並獲李兆基基金捐贈土地，於元朗興建全港最大的青年宿舍——保良局李兆基青年綠洲。項目上蓋建築工程順利平頂 ，並預計今年內開始招租。

項目預料將提供1,680個宿位，讓18至30歲在職青年以半價市值租金租住最多5年。大樓採用平實環保的風格，設有多項環保節能裝置及可再生能源技術，並有大量綠化及公共空間，配以保良局各項青年發展服務和義工機會，讓青年互相交流、啟發思維，推動青年回饋社會，讓青年綠洲成為一塊滋養青年人成長的土地。

    點擊圖片放大

保良局在青年綠洲籌備過程中，舉行超過20次青年聚 焦小組會談，了解青年對宿舍設計的意見。另外保良局亦舉辦多項活動，讓青年人一同參與青年綠洲的籌備過程，如與香港知專設計學院傳意設計學系合作，由學生設計青年綠洲的吉祥物，結果共收集到約300份作品，最終選出冠軍得主「綠仔」，其他得獎作品亦會在未來青年綠洲的宣傳中陸續亮相；同學們亦為「示範單位」房間進行佈置裝飾 。

青年綠洲的標誌亦以青年為主題，該標誌以「Y」及「O」為主體設計，代表年青人Youth如同幼苗一 樣，在綠洲Oasis得到支持一路成長，以迎接未來挑戰，張開雙手擁抱生命，如同青年綠洲的理念——期望青年能「 共享現在成就未來」。

保良局林潞表示，保良局一直重視青年發展， 而青年綠洲便是一個好機遇讓青年人累積資本，建立人際關係網絡，加深對社區的認識。

 

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記者：黃穎津

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