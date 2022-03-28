【消費券】9.5萬人成功更新儲值支付工具帳戶　未更新帳戶者仍可辦理手續【附更新方法】

▲ 市民申請消費券支付工具帳戶更改資料。（梁偉榮攝）

政府早繭前公布2022年新一輪消費券計劃第一階段的細節，即會在4月內利用2021年消費券計劃的登記資料，向合資格市民先發放5,000元消費券。若個別市民之前用作登記的儲值支付工具帳戶已失效，包括已遺失／退回有關八達通卡，他們須在3月25日或之前更新其儲值支付工具帳戶登記紀錄，方可與其他無須更新帳戶資料的600多萬名合資格市民在4月同日收取第一階段發放的消費券。

政府發言人今日（28日）表示，截至3月25日，約9.5萬名市民成功更新其儲值支付工具帳戶的登記紀錄。發言人提醒市民，如之前登記2021年消費券計劃的儲值支付工具帳戶仍然有效，市民無須辦理任何登記或其他手續。

至於之前登記的儲值支付工具帳戶已失效的市民，倘若未能趕及在上周五（25日）限期前更新帳戶資料，他們仍可辦理手續，但因處理需時，收取消費券的日期將會有所延遲。更新帳戶登記紀錄的渠道如下：

從消費券計劃網站下載，或透過熱線18 5000以郵寄、電郵或傳真方式索取「更改儲值支付工具帳戶申請表格」，填妥後連同香港身分證複本，郵寄至「香港郵政總局郵政信箱185000號 消費券計劃秘書處」。如在本地投寄，信封上無須貼上郵票（郵費由政府支付）。

使用八達通的市民，亦可透過消費券計劃網站提供的連結進行上述更改。至於持有「樂悠卡」又需要進行上述更改的市民，也可致電八達通熱線2969 5500辦理更改手續。

由於消費券會按登記紀錄發放至已登記的八達通卡，發言人特別提醒以八達通收取消費券的市民，小心保存其八達通卡，避免因遺失而引致不便或損失。市民如對計劃有任何疑問，可瀏覽消費券計劃網站或致電熱線18 5000查詢。

使用支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」和WeChat Pay HK收取消費券的市民，將於4月經同一帳戶收到一張有效期至10月31日的5,000元消費券。使用八達通收取消費券的市民將會分兩期收取，首期4,000元會與其他3款電子錢包於4月同日發放。第二期的1,000元會在「合資格消費」累積總額達4,000元後的下一個月16日發放。相關的「合資格消費」累積總額須最遲在10月31日達到。

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記者：黃穎津