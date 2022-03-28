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【駐港部隊】習近平簽署命令　海軍少將賴如鑫獲委任駐香港部隊政治委員

社會 21:44 2022/03/28

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北部戰區政治工作部副主任、海軍少將賴如鑫。

中國人民解放軍駐香港部隊新聞發言人吳韜今日（28日）宣布，近日中央軍委主席習近平簽署命令，任命北部戰區政治工作部副主任、海軍少將賴如鑫為駐香港部隊政治委員。南部戰區政治委員王建武陸軍上將日前宣布了這一任命。

賴如鑫表示，將與駐軍全體官兵一道，堅決貫徹黨中央、中央軍委和習主席決策指示，依照《基本法》、駐軍法履行防務職責，為維護「一國兩制」行穩致遠、維護香港長期繁榮穩定作出新的貢獻。

北部戰區政治工作部副主任、海軍少將賴如鑫。

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記者：黃穎津

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