【駐港部隊】習近平簽署命令　海軍少將賴如鑫獲委任駐香港部隊政治委員

▲ 北部戰區政治工作部副主任、海軍少將賴如鑫。

中國人民解放軍駐香港部隊新聞發言人吳韜今日（28日）宣布，近日中央軍委主席習近平簽署命令，任命北部戰區政治工作部副主任、海軍少將賴如鑫為駐香港部隊政治委員。南部戰區政治委員王建武陸軍上將日前宣布了這一任命。

賴如鑫表示，將與駐軍全體官兵一道，堅決貫徹黨中央、中央軍委和習主席決策指示，依照《基本法》、駐軍法履行防務職責，為維護「一國兩制」行穩致遠、維護香港長期繁榮穩定作出新的貢獻。

▲ 北部戰區政治工作部副主任、海軍少將賴如鑫。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津