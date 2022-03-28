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【暫託中心】確診輕症安老院友明起將送往暫託中心　可直接聯絡社署及衞生防護中心跟進

社會 22:38 2022/03/28

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荃灣西約體育館的暫託中心今日啓用。（政府新聞處）

社署今日（28日）宣布，各區的暫託中心明日（29日）起會實施新安排，接收更多確診新冠但症狀輕微的安老院院友，讓公立醫院及社區治療設施能夠重點服務臨床上較有需要的患者。

由明日起，安老院如發現院友新冠肺炎，可直接聯絡社署和衞生署衞生防護中心跟進。有關部門在作出評估後，會安排將症狀輕微或沒有病徵的院友送往不同的暫託中心。同時，暫託中心會繼續透過醫院管理局轉介，接收局方評估後確認為正在康復並適合入住的長者。

有關安排適用於所有由社署營運的暫託中心，包括今日啓用的荃灣西約體育館暫託中心；啟德暫託中心；設於彩榮路體育館、石硤尾公園體育館、港灣道體育館和天水圍體育館的暫託中心，以及位於亞洲國際博覽館二、三、五、六和七號館的暫託中心。

另外，今日啓用的荃灣西約體育館暫託中心設有150張病床，為病人提供基本膳食及護理支援，不另收費。仁濟醫院社會服務部已組成照顧專隊，為中心內的病人提供暫時照顧服務，而香港港安醫院─荃灣的團隊亦會為中心提供醫療支援。

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記者：黃穎津

 

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