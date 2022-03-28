【中大名物】逾30年歷史中大Med Can料於6月約滿結業　名物檸檬批或成絕響

▲ 據悉中大Med Can承辦商負責人最近向校方表示無意續約，料於今年6月底約滿後結業。（中大網頁圖片）

第5波疫情下飲食業受重挫，「中大名物」檸檬批亦可能成為絕響。中大「Med Can」（即李卓敏基本醫學大樓小食店）合約將於本年度6月底屆滿，據悉，有關承辦商負責人最近已向校方表示無意續約，中大學生報近日亦有就此作出報道，令不少中大學生深感婉惜，有人留言懷念檸檬批，甚至形容是「世界末日」；校方回覆表示，將按一般程序進行公開招標。

據知，相關承辦商自1980年代開始經營Med Can，至今已有超過30年歷史，期間並無易手。據中大學生報日前報道指，按近日師生中心設施管理委員會（師管委）會議上透露，Med Can承辦商合約將於今年6月30日屆滿，並引述消息指該承辦商未有打算投標續約。

中大回覆TOPick時未有確認現有承辦商是否決定不再續約。校方表示，Med Can膳堂承辦商合約將於本年屆滿，大學商務組現正準備按一般投標程序進行公開招標。被問到校方在疫情下為校內餐廳經營者提供資助，中大表示明白在疫情期間，校內各膳堂的營運皆受到一定影響，大學商務組已向轄下的膳堂提供水、電費及管理費減免措施，期望與承辦商共度時艱。

Med Can位於中大本部李卓敏基本醫學大樓，位置四通八達，除醫學院學生外，不同學系學生甚至不少街外人也會慕名而來。其出產的檸檬批被譽為「中大名物」之一，除疫情下餐廳經營時間有特別安排，其檸檬批以往在每日下午3時開始發售；中大校友事務處的「校園重聚攻略」亦有提及此名物：

中大檸檬批遠近馳名，就是Med Can的產品！三點開始發售的檸檬批以碎冰忌廉面層，配以檸檬雪芭及麥片，口感清新香脆。

▲ 中大Med Can檸檬批是中大名物之一。（Instagram stacieactuallycooks圖片）

Med Can有傳即將結業的消息一出，有不少中大師生及校友在社交平台轉發及留言，有網民形容Med Can是中大眾多飯堂之中的「最有人情味嘅飯堂」、「中大少數清泉」，亦有人留言說會「永遠懷念檸檬批」，不少學生、校友更在網上「吹雞」返校回味此名物。

去年「中大校友日」亦有拍攝中大「免焗版檸檬批」製作過程及公開食譜，請來中大商學院餐廳主廚示範製作，希望讓校友在家炮製當年在校美食，惟該版本食譜與Med Can版本的檸檬批不同。

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記者：馮琪雅