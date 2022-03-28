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【疫苗接種】今日有5.1萬名市民接種疫苗　本港疫苗接種總劑次逾1,499萬劑

社會 23:04 2022/03/28

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今日有5.1萬名市民接種疫苗，本港疫苗接種總劑次逾1,499萬劑。（譚以諾攝）

市民持續接種新冠疫苗，今日（28日）單日再多51,740接種新冠疫苗，當中有4,439人屬首劑接種；至於3至11歲兒童，亦已有約逾31.6萬人接種首劑疫苗，佔3至11歲兒童人口60%

另外，本港疫苗接種總劑次逾1,499萬劑，累計逾619.1萬人接種首劑疫苗，佔合資格人口91.9%；另累計566.6萬人已打次針，佔84.1%；另有約272.7萬人已接種第三劑疫苗。

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記者：黃穎津

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