【抗疫支援】全港社區抗疫連線捐贈10萬「抗疫愛心包」　支持醫管局全體員工

▲ 全港社區抗疫連線捐贈10萬「抗疫愛心包」支持醫管局全體員工。（資料圖片）

醫管局今日（28日）感謝全港社區抗疫連線捐贈近10萬份「抗疫愛心包」予醫管局全體員工，感激及支持各員工奮力抗疫，激勵士氣。

醫管局主席范鴻齡在感謝儀式中表示，全港社區抗疫連線透過本港社會各界和內地眾機構鼎力支持，及連線抗疫義工團隊的熱心協助，特意將京東集團送贈的抗疫物資製作成愛心包送贈每一位醫管局員工，在這場抗疫持久戰中為大家打氣。當局感謝全港社區抗疫連線和京東集團適時作出這個激勵員工士氣的善舉，在疫情嚴峻的時刻對局方努力予以認同。

全港社區抗疫連線總召集人陳振彬表示，疫情嚴峻，現時每日新增個案仍然高企，非常欽佩醫護人員努力守護市民健康，希望這些支持可以激勵士氣，繼續努力對抗疫情。送贈「愛心包」予醫管局全體員工是全港社區抗疫連線和京東集團對醫管局的首個捐贈項目，全港社區抗疫連線將會陸續把從各方收集到指定送給醫護人員的更多物資，透過醫管局送交到醫護人員手中，鼓勵員工士氣，期望抗疫能盡快成功。因內地援港醫療隊不接受禮贈，連線會繼續以心意支持。

最新熱門影片：【TOPick診症室】家長常見兩大行為恐損子女社交能力 專家教4招提升兒童溝通技巧

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津