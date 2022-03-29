北京下「暫不提名令」　下任特首料4.14前現真身

▲ 特首選舉定於5月8日舉行，提名期4月3日至16日。（資料圖片）

特首選舉提名期即將展開，不少人都期待提名期首日（4月3日）有真命天子現身。不過，消息指，近日多名建制核心人士收到北京「溫馨提示」，勿輕易向任何人作出提名，另有人亦收到另一溫提，即不要評論特首選舉人選。

有建制解讀，這個「暫不提名令」，反映現時未是真命天子現身時刻。而且，北京希望確保不獲祝福的參選者，無法取得足夠提名票，搶先衝燈出閘。

由於時間緊逼，不少建制認為，香港今次特首選舉，很大機會是澳門模式，即只有一名特首候選人，自動當選。有資深建制派認為，有競爭固然好，但現時正處於「打仗時期」，要避免分兩隊，就算是良性競爭，也可免則免，而即使最後要競爭，亦應速戰速決，以最簡單直接的方法，在兩隊競爭未太過激烈時就要分出勝負，才能在選戰後團結抗疫。

雖然提名期4月16才結束，不過，真命天子在下月14日前就要現身，事關4月15及16日是公眾假期，故提名表格提交限期已定於4月14日，加上要預時間找188位選委攞提名，相信真名天子不會4月14日才趕死線。

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