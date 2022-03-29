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【污水陽性】7區污水檢測陽性　各區民政事務處派約29萬快測套裝

社會 08:57 2022/03/29

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居民檢測。（梁偉榮攝）

民政事務總署昨日（28日）表示，因應東區、北區、葵青、沙田、荃灣、觀塘和黃大仙採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，會向區內住戶、清潔及物管員工派發共約290000套新冠病毒快速測試套裝。

自願檢測

  • 東區的耀東邨、東駿苑、東盛苑、逢源大廈、鴻利大廈、新利大廈、東安大廈、永華大廈、譽．都、海灣華庭、愛秩序樓、國興樓、都富大廈、嘉裕大廈、富景大樓、永興大樓、德雲樓、筲箕灣道341至343號、筲箕灣道345號、筲箕灣道348至350號、筲箕灣道370至372號、南安街9至11號、南安街13至15號、都匯東、新昌樓、海德堡、益基大廈及利發樓
  • 北區的祥龍圍邨、御皇庭、御景峰、顯峯、雍盛苑、昌盛苑及暉明邨
  • 葵青盈翠半島、灝景灣、偉景花園、青怡花園、曉峰園、翠怡花園及海欣花園
  • 沙田碩門邨、綠怡雅苑、帝堡城、康林苑及廣源邨
  • 荃灣廣場、灣景廣場、都城大廈、安康大廈、德仁樓及家興大廈
  • 觀塘區的樂華南邨、樂華北邨、牛頭角上邨、牛頭角下邨及振華苑
  • 黃大仙宏景花園、嘉峰臺、富山邨、瓊山苑、瓊麗苑、新麗花園及瓊軒苑

署方指，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，亦可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

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