【污水陽性】7區污水檢測陽性　各區民政事務處派約29萬快測套裝

▲ 居民檢測。（梁偉榮攝）

民政事務總署昨日（28日）表示，因應東區、北區、葵青、沙田、荃灣、觀塘和黃大仙採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，會向區內住戶、清潔及物管員工派發共約290000套新冠病毒快速測試套裝。

自願檢測

東區的耀東邨、東駿苑、東盛苑、逢源大廈、鴻利大廈、新利大廈、東安大廈、永華大廈、譽．都、海灣華庭、愛秩序樓、國興樓、都富大廈、嘉裕大廈、富景大樓、永興大樓、德雲樓、筲箕灣道341至343號、筲箕灣道345號、筲箕灣道348至350號、筲箕灣道370至372號、南安街9至11號、南安街13至15號、都匯東、新昌樓、海德堡、益基大廈及利發樓

北區的祥龍圍邨、御皇庭、御景峰、顯峯、雍盛苑、昌盛苑及暉明邨

葵青盈翠半島、灝景灣、偉景花園、青怡花園、曉峰園、翠怡花園及海欣花園

沙田碩門邨、綠怡雅苑、帝堡城、康林苑及廣源邨

荃灣廣場、灣景廣場、都城大廈、安康大廈、德仁樓及家興大廈

觀塘區的樂華南邨、樂華北邨、牛頭角上邨、牛頭角下邨及振華苑

黃大仙宏景花園、嘉峰臺、富山邨、瓊山苑、瓊麗苑、新麗花園及瓊軒苑

署方指，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，亦可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

【TOPick診症室】家長常見兩大行為恐損子女社交能力 專家教4招提升兒童溝通技巧

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐