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【企圖自殺】長洲院舍九旬婦毛巾頸巾上吊　當場證實身亡

社會 09:11 2022/03/29

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長洲警署。（資料圖片）

長洲院舍有人自殺，一名女子上吊，當場證實死亡。

事發在和順里9號一間院舍，警方今日（29日）1時56分接報，指一名91歲女子在院舍房間以毛巾及頸巾上吊，職員其後把她解下。救護員到場，該名女子現場被證實死亡，警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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責任編輯：余思嵐

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