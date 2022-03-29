【封區檢測】多廈污水呈陽性須圍封強檢　涉九龍灣麗晶花園兩廈、粉嶺牽晴間第六座等【不斷更新】

▲ 居民落樓檢測。（陳靜儀攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府昨日（28日）將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。衞生防護中心指出，社區檢測中心、圍封強檢行動陽性比率仍然偏高，呼籲市民切勿鬆懈。

【17:00】九龍灣麗晶花園第七座及第八座圍封強檢

九龍灣麗晶花園第七座及第八座排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定自下午5時起圍封強檢。受檢人士須於今日晚上10時前接受檢測。政府目標是在明日約下午1時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:00】粉嶺牽晴間第六座圍封強檢

粉嶺牽晴間第六座排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定自下午5時起圍封強檢。受檢人士須於今日晚上10時前接受檢測。政府目標是在明日約下午1時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【16:35】青衣長青邨青楊樓圍封強檢

青衣長青邨青楊樓近日發現多宗曾在上址居住的陽性檢測個案涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定自下午4時30分起圍封強檢。受檢人士須於今日晚上9時前接受檢測。政府目標是在明日約下午1時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【15:35】大埔廣福邨廣仁樓15人未進行強制檢測

港府昨日下午4時半起圍封大埔廣福邨廣仁樓，有關行動今早（29日）11時半完成，人員隨即在「受限區域」內執法，其間共檢查了424名受檢人士的檢測報告，發現有15人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

【13:09】大埔廣福邨廣仁樓22人未進行強制檢測

港府昨日下午4時起圍封大埔廣福邨廣仁樓，有關行動今早（29日）11時完成，人員隨即在「受限區域」內執法，其間共檢查了394名受檢人士的檢測報告，發現有22人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。食物及衞生局局長在考慮到上述情況後，已根據第599J章撤銷「相關宣告」。政府亦提醒沒有應門的131戶居民，在看到政府張貼的告示後，盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

【11:51】荃灣梨木樹（二）邨松樹樓約1.3%住戶染疫

荃灣梨木樹（二）邨松樹樓約1050名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現14宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約480戶，當中48戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

政府共檢查了318名受檢人士的檢測報告，發現28人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

【11:30】粉嶺祥華邨祥智樓約3.5%住戶染疫

粉嶺祥華邨祥智樓有1489名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現53宗陽性檢測個案和21宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪816戶，當中約40戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:05】大埔廣福邨廣仁樓約3.1%住戶染疫

大埔廣福邨廣仁樓約1254位身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現40宗陽性檢測個案和27宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、消毒用品和口罩等，以便他們在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪947戶，當中131戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【TOPick診症室】家長常見兩大行為恐損子女社交能力 專家教4招提升兒童溝通技巧

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick港聞組