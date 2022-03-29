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【封區檢測】大埔廣福邨廣仁樓發現40宗陽性個案　約3.1%住戶染疫【不斷更新】

社會 11:09 2022/03/29

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居民落樓檢測。（陳靜儀攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府昨日（28日）將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。衞生防護中心指出，社區檢測中心、圍封強檢行動陽性比率仍然偏高，呼籲市民切勿鬆懈。

【11:05】大埔廣福邨廣仁樓約3.1%住戶染疫

大埔廣福邨廣仁樓約1254位身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現40宗陽性檢測個案和27宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、消毒用品和口罩等，以便他們在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪947戶，當中131戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組

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