【聲生不息】炎明熹北上參賽歌曲曝光　歌唱老師憂心愛徒Gigi孤軍作戰

▲ 《聲夢傳奇》雙料冠軍炎明熹（Gigi）參加《聲生不息》。

聲夢壬學員兼人氣王炎明熹（Gigi）北上參加TVB與內地芒果TV合辦的歌唱真人騷《聲生不息》，Gigi早前於長沙酒店完成隔離後被內地的「Gi炎粉」野生捕獲。

最近就有網民公開疑似《聲生不息》的首輪歌單，與前輩歌手同場獻技的Gigi有望一唱突圍，隨時成為G.E.M （鄧紫棋） 2.0？

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首輪歌單曝光

《聲生不息》由TVB與內地芒果TV合辦，是聯同《我是歌手》原班人馬推廣港樂金曲。在網上流傳的歌單當中，李克勤唱《大地》，楊千嬅則唱《無條件》，還有林子祥帶來《男兒當自強》，而Gigi選唱已故歌手陳禧儀的代表作《蜚蜚》。

而比較令人「驚喜」的是，綜藝常客「大灣仔」林曉峰也參與《聲生不息》，未知他會否邀請《大灣仔的夜》的兄弟張智霖、陳小春等現身座陣呢？

另外，有指林二汶、吳業坤、谷婭溦也有參加，據知男女歌手將分成兩隊，全程也不會採取淘汰制度。

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恩師未有陪同北上

據知Gigi由姑丈陪同北上，歌唱老師高晨維（Cleo）因疫情所限未有隨愛徒同行。

Gi炎粉於Cleo的Instagram留言表示擔心：「擔心Gigi，面對陌生環境咁大個舞台冇人幫到佢發揮最好一面及減壓😔明白疫情關係老師未能陪佢一齊面對，拜託老師多些隔空關心及教導佢，Gigi會好緊張及重視自己表現，謝謝老師」。 Cleo回覆表示自己一直都在。

又有粉絲擔心年紀小小的Gigi對歌詞的領悟很多時都有偏差，在陌生的環境、沒有協助下影響發揮，Cleo則安撫Gi炎粉：「放心啦！現在科技發達，一個電話就攪掂」。

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