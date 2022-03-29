【第五波疫情】楊碧筠指火化服務時段增逾280個　籲家屬善用服務餘額

▲ （譚以諾攝）

本港第五波疫情下已逾7,000人去世。食環署署長楊碧筠表示，第五波疫情令火化服務需求大增，已不斷增加每日火化時段數目，現階段的節數仍可應付火化遺體數目，呼籲家屬善用火葬服務可預約時段餘額。

疫情對遺體運送或火化服務有何影響。食環署署長楊碧筠接受電台訪問時表示，主要增加人手及資源，如何幫助醫管局從急診室遺體運去公眾殮房保存，要派出屍體處理隊，以平日運載量約10隊人是足夠，但因第五波疫情嚴重，大量增加人手，所以增至15隊屍體處理隊，總共25隊。而人手方面亦增加5成等，以應付整個運送遺體環節。

被問到每日火化時段數目。楊碧筠指，已盡量開放署方轄下火葬場可預約時段，有6個火葬場，在長洲使用量相當低，另其他火葬場每日可開放預約時段超過280個，甚至300個，由2月開始有見服務需求大增，已不斷增加時段，所以服務是充足。她補充指，現時服務可應付因新冠肺炎離世的遺體，根據上周數據，可預約時段均超過實際上去火化遺體數目，約為270至290節不等。

她又稱，在和合石將有兩個火化爐落成，屆時以增加節數，但仍鼓勵家屬及早為先人辦後事，善用現時火葬服務的餘額。

另外，被問到現時棺木運輸供應情況。她表示，已與內地相關單位協調後，之後從水路及陸路保障棺木供應，本月14日至昨日，已有超過3700副棺木抵港，預計未來一周會再有多2200多副棺木運抵，庫存充足，亦會 鼓勵業界多用水路運送棺木，不致佔用跨境貨運的配額。

她又呼籲，市民若在4月至5月要去火葬場及掃墓，須留意當日交通安排， 以往 在4月5日清明節 不會開放火葬服務，但今年因特殊原因，當日會繼續提供火葬服務。

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記者：余思嵐