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【收視報告】《反起跑線聯盟》為ViuTV增8.5萬觀眾　《飛虎3》收視跌待《金宵大廈2》打救

娛樂 20:29 2022/03/28

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在TVB播出的《家族榮耀》取得收視佳績，最後一周收視達到26.3點，大結局更取得電視直播收視27.4點。

可是同時段接棒的內地劇《機智女法醫》未能承接威勢，首周平均收視23.1點（觀眾人數150萬），與上周同時段的《家族榮耀》結局篇26.3點相比，即流失接近21萬觀眾。

至於由無綫總經理（節目內容營運）曾志偉出山主持的《講你都唔信》，上周一至三播出，平均收視14.5點（觀眾人數94萬），上周同時段由肥媽主持的《全民居家煮嘢食》，收視為15.7。

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《飛虎3》跌勢持續

TVB兩大王牌節目《愛‧回家之開心速遞》及《東張西望》上周收視保持高位，前者收視26.9、後者收視26.8，此外《東張西望》周日（3月27日）收視更達27.8（觀眾人數近181萬）。

另外，TVB在晚上9時半播映的《飛虎3壯志英雄》，在上周收視為20.3點收視（逾131萬觀眾人數），較對上一周微跌1.6點收視。

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《反起跑線聯盟》收視理想

ViuTV同時段播梁詠琪主演的《反起跑線聯盟》對撼，該劇首周收視平均5.1點（觀眾人數33萬），相比之前播映的話題劇《940920》結局篇3.8收視點相比，觀眾數增加近8.5萬，同時也成為今年暫時ViuTV首周收視最高劇集。

《反起跑線聯盟》暫時成績僅次ViuTV最高收視劇《大叔的愛》的7.1點平均收視。

不過《飛虎3壯志英雄》將於本周大結局，下周一（4月4日）起推出《金宵大廈2》，估計TVB劇集收視有望反彈。

撰文 : TOPick柴犬出動

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