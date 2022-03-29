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【華燈初上】成首部推出解謎NFT台劇　林心如楊謹華將現身元宇宙夜店

娛樂 10:23 2022/03/29

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《華燈初上》推出NFT系列。

Netfilx大熱台劇《華燈初上》第三季推出後，即使口碑兩極，但無阻《華燈初上》的討論度，而這齣人氣劇集亦已開啟下一個計劃，便是進軍元宇宙市場，成為首部推出NFT（Non-fungible token）的台劇。

日前《華燈初上》在官上公布了推售NFT的計劃詳情，並以解謎作為賣點，據網站資料，現時《華燈初上》NFT分為「點燈」與「光之尋覓」兩個階段。

當中「點燈」系列為公開發售 NFT，每張 NFT 都是一條線索。之後握有線索者取得道具，即可打開「光之尋覓」系列的隱藏線索，拼湊後將揭曉終極線索NFT。

現時公開推售的NFT，都是劇中角色的頭像設計，包括有愛子（郭雪芙）、百合（謝欣穎）、雅雅（江宜蓉）、阿達（章廣辰）、彪哥（李李仁）和寶寶（吳慷仁），真人跟頭像的相似度極高，有指NFT頭像由插畫家朱緹打造。

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至於楊謹華、林心如等主要角色的NFT頭像，現時仍未公布，相信是要進入「光之尋覓」才會曝光。

官網透露，玩家除可依每條線索找尋每位劇中角色，也有機會取得白名單資格，接受下一輪考驗，以及鑄造NFT頭像。而未來更會打造一個專屬VIP會員的茶會，眾星有機會帶玩家進入「光」，透過虛擬實境沈浸在劇中。

最新影片：吳海昕訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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