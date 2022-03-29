【第五波疫情】許樹昌擔心假期令疫情有反彈風險　倡疫情尾段做大型抗體測試推算實際感染人數

▲ 許樹昌擔心假期令疫情有反彈風險，倡疫情尾段做大型抗體測試推算實際感染人數。（資料圖片）

昨日（28日）本港新增7,685宗感染個案，連續數日跌到四位數字。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，從確診呈報個案、污水及社區採樣陽性比例分析，相信本港疫情正慢慢下降，但每日7、8千宗確診個案仍處於高位，首階段社交距離措施能否如期放寬，要視乎疫情有無反彈。他擔心清明及復活節假期將至，市民多了外出增加聚集，疫情有反彈的風險，呼籲市民清明節分開不同時段掃墓，減少人群聚集。

對於港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅指，港府計算本港整體死亡率時，不應該用所掌握的100萬染疫人數作分母，因為實際感染人數可能已超過400萬。許樹昌在一個電台節目表示，原則上認同計算涉及新冠患者死亡率時，應以實際感染人數作為分母計算，但問題是現階段未能知道實際的感染人數，不同的大學模型推算數字有參考價值，但未必準確，因此仍建議沿用呈報個案計算。

他建議在今波疫情「水尾」，可做大型抽血測試抗體，分析市民抗體陽性比例，從而推算實際感染人數， 再推算真實感染數字。

我都識好多人無報到（快速測試申報平台），實際個數字好難知，遲啲可能做大型抽血檢查，可以幫幾萬人抽血，睇市民抗體呈陽性比例，咁可能係一個指標看到抗體陽性的比例，可以估算幾多人受感染。

孔繁毅又指，新冠肺炎確實死亡率應只是約0.18%，比每年流感死亡率0.1%微高。許樹昌指，流感已流傳多年並不少人已有抗體，而且每年市民亦會接種流感針，若新冠病毒死亡率與流感死亡率相若就毋須擔心，惟新冠是近年來的新病，很多人都沒有足夠的抗體，新冠的死亡率是遠超流感。

在討論染疫死者個案是否與新冠肺炎有直接關係上，許樹昌指，現時每日都會與醫管局討論新冠患者死亡個案，包括會檢視所有因素，例如發病及死亡時間、肺片、CT值，是否有末期癌症、中風、腎衰竭、其他細菌感染等，以決定個案是否與新冠病毒有直接關係。他表示，至今分析超過200宗個案，相信仍然需要長時間處理。

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責任編輯：李榮忠