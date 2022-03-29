【揚威國際】應科院於「日內瓦國際發明展」奪12獎　當中簡化5G應用方案、水底無線充電奪金

▲ 應科院於「日內瓦國際發明展」奪12獎，當中簡化5G應用方案、水底無線充電奪金。（劉毓霖攝）

香港應用科技研究院於本年度的「日內瓦國際發明展」中，榮獲12個獎項，其中包括2個金獎及10個銀獎。

應科院團隊憑「利用5G技術讓未來的城市和園區更智能、更高效」項目，於日內瓦國際發明展獲得金獎。此方案（亦稱為「Easy 5G方案」）涵蓋5G基站、5G MEC（多接入邊緣計算）和5G核心網，具備世界領先的性能，亦為香港首個5G端到端網絡全架構解決方案。此方案設計靈活、易於部署、成本相對低，可以降低中小企應用5G的門檻，推動本港5G及智慧城市發展。應科院已經將此技術授權約20間本港及內地企業使用，包括電訊服務供應商，並正與更多企業商討，進行技術轉移。

另一奪得金獎的項目為「應對氣候變化─新型水底無線充電解決方案」為應對全球氣候變暖帶來的海洋問題，應科院從第三代半導體元器件、電源轉換模塊以及無綫充電等方面入手，提出高效率水底無綫充電解決方案，以提升水底機械人的巡航時間和工作範圍，為相關研究和作業提供保障。

新冠肺炎肆虐全球超過兩年，影響世界各地聯繫及物流方面發展，為了適應新時代環境，將生活重拾軌道，今年所獲得的銀獎技術中，展示了一系列的創新科技。

其中在物聯網及區塊鏈技術方面，在處理由各地運輸時，利用物聯網在跨境運輸中追踪在各地運輸疫苗、藥物及冷凍食物等，貨品在長時間的運輸情況下，保持穩定的溫度、物流運輸資料的準確度等，減低50%運輸時產生的風險。

數碼健康科技方面，人口老化將成為各地遇見的最大課題，一系列的創新科技中，有適用於年長者的健康科技，有關技術以分析家族遺傳病例作研究，使用者可以在家中自我監察視網膜的變化，以便日後利用人工智能方式診斷及提供適切治療，較現時到醫療機構掃描診斷，僅需五份一價錢，減少長者用作治療的成本。

智慧出行方面，利用5G及C-V2X（車聯網）技術，以較高精準度及可靠的方式，增強未來的智慧交通基礎設施的發展。

應科院於「日內瓦國際發明展」得獎項目

金獎

利用5G技術讓未來的城市和園區更智能、更高效

應對氣候變化─新型水下無線充電解決方案

銀獎

博學的聊天機器人的生成

數碼營銷的海量實時數據流處理

構建未來文本數字化的基石

全球疫情期間跨境合規生態系統的變革

透過低延遲、高精準度和可靠的流動車聯網系統，增強未來的智慧交通基礎設施

關於人工智能計算的低碳排放優化設計

讓電池擁有第二生命

為移動機器人縮短停機充電時間並提高生產力的快速充電技術

用於救生的低成本人工智慧夜視技術

普及預防性眼部視網膜檢查解決方案

應科院行政總裁葉成輝亦表示，疫情肆虐兩年，令全球各地的人民生活及各方面帶來鉅變，但科研人員亦因此成就一系列創新科技，以協助我們適應新環境，今次獲得佳績，證明了就算遇到不同的變化及困難，人員仍然會努力不懈，隨着時代步伐研究出便利社會的新科技及構思。

「日內瓦國際發明展」在世界知識產權組織（WIPO）、瑞士聯邦政府、州政府和日內瓦市的贊助下舉辦，該展覽憑著其領先的國際地位和規模，被公認為國際最重要的發明展。2022年有25個國家及地區大約800項發明透過網上參加。

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責任編輯：陳麗娜