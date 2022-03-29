【抗疫的士】政府計劃將車輛數量減至200架　商會倡擴大抗疫的士服務範圍

▲ 為配合求診人士往返診所的需求，當局聯同的士業界設立專屬車隊。（陳靜儀攝）

本地第五波疫情肆虐，業界早前設立專屬的士車隊及「專屬中小型巴士車隊」，負責接送輕微病徵的確診者往返指定診所及隔離設施。香港的士小巴商總會理事長周國強今早（29日）在電台節目表示，近日專屬巴士及抗疫的士接載客人數量減少，由高峰期每日載5000人，減少到約3000人，由消防處轉介個案數量亦相當少，相信是因為近日確診個案下降，加上市民不滿隔離設施的環境，故表示留家檢疫即可，「所以要求車輛的人數就會減少」。

周國強指，政府正計劃把車輛數量由400至500架減至200架，認為早前花約3至4天組織車隊，但只運作短時間便減少車輛數目是可惜，又坦言對司機的壓力會變大，加上社交距離措施仍未放寬，市面上要用車的市民亦相對較少，對的士小巴業有很大的壓力，「尤其夜更的士生意額大跌了六成」。

他說，得知確診數字減少是感到開心，而車隊由即日起亦會再擴展至接送病人到9間私家醫院的門診部，惟仍期望可以擴大抗疫的士服務範圍，包括接送長者打針或接送康復者出入醫院。

至於薪酬方面，他表示雖然連同津貼每日約有3000多元，但扣除其他費用後，每日就只有約2200元，認為雖然有關工作會有染疫的風險，但都希望在抗疫之下出一分力。

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記者：郭詩詩