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【MIRROR成員】呂爵安新歌西裝造型曝光　Edan叫「爵屎」估歌名：出街會用到嘅嘢

娛樂 11:20 2022/03/29

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Edan的新歌將於4月1日推出。

人氣組合MIRROR成員呂爵安（Edan），早前已透露4月將會推出新歌，而新歌落實於4月1日推出，當然令一班「爵屎」相當期待。

有見及此，Edan先在個人社交平台分享數張新歌花絮照，但大賣關子叫大家猜猜新歌是甚麼曲風，見他穿上西裝打上呔上陣，有Chok甫又有搞鬼照。

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叫網民猜新歌曲風和歌名

Edan社交平台留言：「先嚟個小小劇透，咁樣應該估到我首歌係咩曲風啦啩！而家再畀兩樣嘢大家估吓，（1）係咩風格嘅跳唱？Sexy？有型？歡樂？」

隨後，Edan又再叫大家猜猜是甚麼歌名和主題，提示便是「大家出街會用到嘅嘢」

Edan先後推出個人單曲《E先生連環不幸事件》、《小諧星》及《My Apple Pie》，而今次是他首次推出的個人跳唱單曲，難怪他都很緊張：「最緊張最囉囉攣的一次 ，4月1號」

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隊友劇透？

隊友Stanley（邱士縉）貼了一個圖案劇透，惹來大批網民估是「升降機」，另一隊友Jeremy（李駿傑）留言「見到都想唱個chorus （同E先生一樣的E字頭）」

Edan的「正印」阮小儀則留言：「Woohooo，一定係一首 sexy地有型嘅歡樂歌！又或者係有型地嘅歡樂sexy歌！再或者係歡樂feel嘅sexy有型歌！我估我估啱晒！（BTW，你係sexy嘅！）」

另外，亦有網民指Edan造型似補習天王或是伴郎，不過無論是甚麼曲風，「爵屎」必定都會喜歡和支持！

撰文 : TOPick柴犬出動

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