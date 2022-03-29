【娛圈緋聞】胡鴻鈞回應與蔡思貝「分」訊　Hubert：斷章取義傷害到別人就不好

▲ 胡鴻鈞（Hubert）於instagram限時動態回應「分」訊。

有指秘戀兩年的胡鴻鈞（Hubert）與蔡思貝（Sisley），在昨日（3月28日）被指分手，報道更指Sisley移情於猛料新歡。

身為緋聞男友的胡鴻鈞昨晚於IG發帖文，暗指報道失實，當中更寫道：「斷章取義傷害到別人就不好了」，似為緋聞女友Sisley護航外，又似力證情未變。

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胡鴻鈞：斷章取義傷害到別人

昨日有報道指Sisley狠斷與Hubert的情絲，正是因爲她搭上大型娛樂公司高層，從而希望對自己的演藝事業更上一層樓。

胡鴻鈞昨晚有所回應，他於Instagram限時動態寫道：「每次當我看到一些令人摸不著頭腦的新聞時，心裡總是在想，小時候老師教我們思考時不妨天馬行空一點，原來是這個意思，創意無限自娛自樂很好，但斷章取義傷害到別人就不好了。」

對於緋聞，雖然二人在訪問中以好朋友相稱，而其實一直也有不少交往的蛛絲馬跡出現，包括：Hubert對思貝管接管送、借出家姐的跑車、送禮物，思貝現身Hubert家庭聚會、與父母高調現身Hubert的演唱會。

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吳嘉禧：有新歡唔話我知？

Sisley好姊妹吳嘉禧（Cheronna）於昨早（28日）在Instagram限時動態連問對方5次：「死八婆有新歡唔話我知？重要係猛料？」

而Sisley還在限時動態寫道：「新歡是誰競猜遊戲。」同時標註吳嘉禧：「解夢好勁，要解夢搵佢。」Cherrona又回答指自己是Sisley的新歡，相當搞笑，兼且落力替姊妹護航。

Sisley、Hubert日前回覆傳媒時，則同樣指很想知道新歡是誰。

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