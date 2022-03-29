【食用安全】仿瓷筷子打邊爐釋放有毒物質恐致癌 化學博士K Kwong拆解5款筷子安全風險

不少民眾喜歡打邊爐，但化學博士K Kwong近日發文，稱並非每款筷子都適合用作打邊爐，其中用仿瓷筷子打邊爐，會釋放有毒物質恐致癌，他更拆解5種筷子安全風險。

K Kwong在帖文中拆解竹筷子、木筷子、仿瓷筷子、合金筷子、不銹鋼筷子安全風險，稱不是每種筷子都可以放入邊爐烚下烚下。

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竹筷子、木筷子

K Kwong在帖文中表示，竹筷子和木筷子都適合打邊爐，一次性或多次性竹、木筷子的優點是價格便宜，耐熱、耐酸、耐鹼。缺點是如果不懂清洗，再用的時候會有細菌，提醒一定要吹乾先可以放廚櫃，但最終3、4個月都要換。他又稱，一次性筷子雖然方便，亦可能有過量防腐劑：二氧化硫、亞硫酸鈉，過量吸取有可能導致敏感、哮喘。

仿瓷筷子

K Kwong稱，仿瓷筷子多數象牙白色，是最不適合打邊爐。仿瓷以前叫做仿象牙。優點是耐微熱 (<40°C)、微酸。但好容易刮花，

喺~40°C度就會開始放出有毒甲醛同三聚氰胺，食咗三聚氰胺會導致腎病，甚至傍膀胱癌。

他又稱，被刮花的仿瓷筷子，好容易在花痕內藏有細菌同殘餘食物，所以幾年就要換。直言「仿瓷筷子其實係唔適宜夾熱嘢、亦唔可以攞嚟打邊爐」，否則你會吃了筷子釋出來的有毒物質！由於仿瓷在高温會裂開，洗後只可以風乾。紫外線亦會破壞仿瓷，所以不可以用紫外光消毒消毒，只能抹乾保存。

不銹鋼筷子

他指出，不銹鋼筷子多數由 304 或 316 不鏽鋼造成。304含有18%鉻同8%鎳，是食用級不鏽鋼，耐茶、鹽、湯、豉油、醋。316加入少量鉬(Mo)，比 304 更耐腐蝕、更堅固。所以好適合打邊爐用，「316筷子酸辣火鍋都不用擔心。」

合金筷子

K Kwong表示，合金筷子多為黑色，並無金屬成分，是由聚苯硫醚和玻璃纖維加少少耐熱染料造成。PPS去到220 °C 都仲好穩定。不易燃、耐化學腐蝕。所以打邊爐成日用這種黑色「合金」的筷子。不過，他稱，其實在高溫度的時候，合金筷子都有可能釋出染料，「打邊爐用不銹鋼筷子或者竹筷子較安全。」

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責任編輯：羅嘉欣