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【奧斯卡2022】韋史密夫衝上台掌摑嘉賓感後悔　新出爐金像影帝公開道歉：我錯了

娛樂 11:51 2022/03/29

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韋史密夫衝上台掌摑嘉賓感後悔，新出爐金像影帝公開道歉：「我錯了。」

《第94屆奧斯卡金像獎》於香港時間昨日（3月28日）上午在美國洛杉磯舉行，憑《王者世家》（King Richard）成為影帝的韋史密夫（Will Smith），因為不滿太太珍達娉琪（Jada Pinkett Smith）的脫髮疾病被頒獎嘉賓基斯洛克（Chris Rock）開玩笑，於是衝上台掌摑對方一把，成全球熱話。

韋史密夫在香港時間今天（3月29日）早上於個人IG發文，向各方包括基斯洛克道歉：「我錯了。」

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（網上圖片）

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韋史密夫公開道歉

昨日舉行的《第94屆奧斯卡金像獎》上，頒獎嘉賓基斯洛克準備頒發「最佳紀錄片」的獎項，他在台上以珍達娉琪的脫髮開玩笑，不甘太太公開被嘲瘋的韋史密夫衝上台掌摑基斯洛克一把，下台後更以髒話大聲警告對方：「不要從你的髒口說我太太的名字！」（Keep My Wife’s Name Out Of Your Fxxking Mouth.）

韋史密夫的掌摑成為全球熱話，有人大讚他的「護花」舉動，另一方面亦有人反對他以暴力還擊。

事隔一日後，韋史密夫在其instagram上撰文，公開向相識超過20年的好友基斯洛克及公眾道歉。

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自知行為過火

韋史密夫的公開道歉寫道：「各種形式的暴力都是有毒和具破壞性的，我昨晚在奧斯卡頒獎典禮上的行為絕對不能接受和不可原諒。我以為被嘲笑是工作的一部分，但關於Jada健康狀況的笑話令我情緒激動、無法忍受。」

接著他公開向基斯洛克道歉：「Chris我想向你公開道歉，我過火了、我錯了。我很尷尬，我的行為並不能代表我想成為怎樣的人。在充滿愛和善意的世界裡，沒有暴力的容身之地。」

他更向大會、節目製作人、所有在家中或現場收看的觀眾，以及他代表的電影《王者世家》的家族道歉：「我的行為玷污了我們所有人原本美好的旅程，我深感遺憾。」

基斯洛克未有回應

在昨日頒獎禮結束後，獲封影帝的韋史密夫與家人出席由雜誌舉辦的奧斯卡慶功派對，被見到他手執奧斯卡獎座在派對上跳舞，現場有傳媒追問他有關掌摑事件，他表示：「愛是所有。」

另外，韋史密夫的影星兒子積登史密夫（Jaden Smith）在掌摑事件上力撐父親，他在社交網站發文謂：「我們就是這樣做的。」而基斯洛克至今仍未有公開回應。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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