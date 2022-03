【奧斯卡2022】韋史密夫衝上台掌摑嘉賓感後悔　新出爐金像影帝公開道歉：我錯了

▲ 韋史密夫衝上台掌摑嘉賓感後悔,新出爐金像影帝公開道歉:「我錯了。」

《第94屆奧斯卡金像獎》於香港時間昨日(3月28日)上午在美國洛杉磯舉行,憑《王者世家》(King Richard)成為影帝的韋史密夫(Will Smith),因為不滿太太珍達娉琪(Jada Pinkett Smith)的脫髮疾病被頒獎嘉賓基斯洛克(Chris Rock)開玩笑,於是衝上台掌摑對方一把,成全球熱話。

韋史密夫在香港時間今天(3月29日)早上於個人IG發文,向各方包括基斯洛克道歉:「我錯了。」

韋史密夫公開道歉

昨日舉行的《第94屆奧斯卡金像獎》上,頒獎嘉賓基斯洛克準備頒發「最佳紀錄片」的獎項,他在台上以珍達娉琪的脫髮開玩笑,不甘太太公開被嘲瘋的韋史密夫衝上台掌摑基斯洛克一把,下台後更以髒話大聲警告對方:「不要從你的髒口說我太太的名字!」(Keep My Wife’s Name Out Of Your Fxxking Mouth.)

韋史密夫的掌摑成為全球熱話,有人大讚他的「護花」舉動,另一方面亦有人反對他以暴力還擊。

事隔一日後,韋史密夫在其instagram上撰文,公開向相識超過20年的好友基斯洛克及公眾道歉。

自知行為過火

韋史密夫的公開道歉寫道:「各種形式的暴力都是有毒和具破壞性的,我昨晚在奧斯卡頒獎典禮上的行為絕對不能接受和不可原諒。我以為被嘲笑是工作的一部分,但關於Jada健康狀況的笑話令我情緒激動、無法忍受。」

接著他公開向基斯洛克道歉:「Chris我想向你公開道歉,我過火了、我錯了。我很尷尬,我的行為並不能代表我想成為怎樣的人。在充滿愛和善意的世界裡,沒有暴力的容身之地。」

他更向大會、節目製作人、所有在家中或現場收看的觀眾,以及他代表的電影《王者世家》的家族道歉:「我的行為玷污了我們所有人原本美好的旅程,我深感遺憾。」

基斯洛克未有回應

在昨日頒獎禮結束後,獲封影帝的韋史密夫與家人出席由雜誌舉辦的奧斯卡慶功派對,被見到他手執奧斯卡獎座在派對上跳舞,現場有傳媒追問他有關掌摑事件,他表示:「愛是所有。」

另外,韋史密夫的影星兒子積登史密夫(Jaden Smith)在掌摑事件上力撐父親,他在社交網站發文謂:「我們就是這樣做的。」而基斯洛克至今仍未有公開回應。

