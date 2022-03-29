【酒店下午茶】唯港薈歐陸下午茶聚三部曲  13款鹹甜美饌可堂食或外賣【內附連結】

▲ 唯港薈GREEN 新推出歐陸下午茶聚三部曲。(酒店提供)

唯港薈大堂的 GREEN 新推出歐陸下午茶聚三部曲，集傳統 Afternoon Tea 及High Tea 於一身。既有前者的精緻元素，同時亦有後者的豐富。當中滿載 13款鹹甜美饌分為 3 道菜獻上，包括精緻前菜、豐富的自選主菜及色彩繽紛的甜點，每道菜均即時炮製逐一奉上。

▲ 第一部曲先以 4 款特色前菜揭開序幕，開胃美味。(酒店提供)

第一部曲先以 4 款特色前菜揭開序幕，主廚保留了英式傳統下午茶的正統食用順序，味道由淡至重、由鹹至甜的法則，首先有挪威煙三文魚櫻花蝦松露蛋黃醬黑麥三文治、意大利香草魚子醬番茄烤雞法國酥皮盒、諾曼特芝士片、焦糖洋蔥及自家製番茄醬十字包及波士頓龍蝦奶油麵包配香蒜胡椒蛋黃醬。其中法國酥皮盒的酥皮層次多，由親手製作酥皮到烘烤酥盒需時 3 天，口感格外鬆脆可口。

▲ 主菜選擇亦佳，愛海鮮的話，這道香煎北海道帶子野菌意大利飯是心水。(酒店提供)

第二部曲是 3 款選擇，喜愛肉類者，可選阿根廷草飼牛柳配紅酒汁，選用全天然放牧草飼牛，脂肪含量較低，牛柳肉質軟嫩兼肉味濃郁。而海鮮愛好者可選味噌大西洋智利鱸魚配蜜糖蛋黃醬或香煎北海道帶子野菌意大利飯，味道豐富多樣。

而第三部曲是最令人期待的甜點環節，3 層架上滿載 8 款糕點，底層有下午茶必不可缺的英式傳統鬆餅及朱古力鬆餅配奶油忌廉及自家製士多啤梨荔枝玫瑰果醬。第二層擺放混合菲律賓芒果及台灣熱情果、酸甜有致的香芒熱情果奶凍；滑溜可口、清新味蕾的蘋果蒟蒻啫喱方及以 Lindt 白朱古力製成的柑桔白朱古力慕絲曲奇。頂層為注入酸甜紅莓醬的自家製紅桑莓果醬朱古力杯子蛋糕、以紐西蘭忌廉芝士所製的藍莓芝士蛋糕及富日本柑橘香的柑橘馬卡龍，打造繽紛多彩的午後時光。

歐陸下午茶聚三部曲

供應日期：4月4日至另行通知 (需提前一天訂座)

供應時間：每天 3pm-6pm

價錢：$398/位、$688/兩位 (需加一)

地址： 尖沙咀科學館道 17 號唯港薈大堂 GREEN

電話：3400 1300

網上預訂按此連結或參考菜單

備註：歐陸下午茶聚三部曲外賣，需3天前預訂

預訂日期︰由4月1日至另行通知

供應日期：4月4日至另行通知

價錢：$658/兩位

自取地點: 大堂餐廳GREEN

查詢或預訂：3400 1343

網上商店連結

撰文：郭秀芳