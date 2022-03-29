【清明節】漁護署籲掃墓人士小心山火　遵從4項簡單守則

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漁護署今日（29日）表示，在清明節期間前往郊外掃墓的市民，謹慎處理火種，防止山火發生，及必須清理帶來的祭品及垃圾，去年向40名在郊野公園亂拋垃圾的市民發出定額罰款通知書。

署方指，在清明節期間，會在郊野公園適當地點向有需要的掃墓人士派發鐵桶供其焚燒冥鏹，並加派人員在多個山火黑點附近巡邏，如發現有人違例，會採取執法行動。

掃墓人士應遵從簡單守則



應使用工具清除雜草，切勿以火燃燒野草

應在化寶盆或鐵桶內燃燒香燭及冥鏹

切勿遺下仍在燃燒的祭品

離開墓地時確保所有火種已熄滅



根據《林區及郊區條例》（第96章），任何人士在郊區留下火種或隨意燃燒冥鏹，可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款25000元及監禁1年。

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責任編輯：余思嵐