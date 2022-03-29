【快測包】港男大手買入80箱快速測試包　「跳樓價」每支$3求清貨：炒燶咗點算

▲ 港男大手買入80箱快速測試包，「跳樓價」每支$3求清貨。

第五波疫情爆發初期，市民對藥物、快速測試包需求大增，一度掀起搶購潮。不過，近日就有網民表示，之前購入了80箱快速測試包，現以「跳樓價」出售，每支3元，引起網民熱烈討論。

有網民於連登討論區發以「炒燶咗批快速檢測點算？在線等」為題發文，內容為一則facebook貼文的截圖，圖中可見多箱Goldsite快速測試包，配文「一共80箱，最少5箱，完全係中銀大廈跳落嚟，跳樓價。歡迎pm」，並標價每支3元。

▲ （連登討論區圖片）

帖文引來網民熱議，不少人留言表示，現時快測包供應充足，價格亦已經回落，更有人直言「免費都冇人要喇，仲賣錢？」、「血本無歸」、「早個月$30 一支，而家$3支，係香港炒嘢先發達」、「最癲$100/枝都買過」、「當買個教訓啦」。

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責任編輯：羅嘉欣