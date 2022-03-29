  • 20°C
香港時間 : 2022329日 (週二) 13:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【快測包】港男大手買入80箱快速測試包　「跳樓價」每支$3求清貨：炒燶咗點算

健康 12:24 2022/03/29

分享：

熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

港男大手買入80箱快速測試包，「跳樓價」每支$3求清貨。

第五波疫情爆發初期，市民對藥物、快速測試包需求大增，一度掀起搶購潮。不過，近日就有網民表示，之前購入了80箱快速測試包，現以「跳樓價」出售，每支3元，引起網民熱烈討論。

有網民於連登討論區發以「炒燶咗批快速檢測點算？在線等」為題發文，內容為一則facebook貼文的截圖，圖中可見多箱Goldsite快速測試包，配文「一共80箱，最少5箱，完全係中銀大廈跳落嚟，跳樓價。歡迎pm」，並標價每支3元。

（連登討論區圖片）

帖文引來網民熱議，不少人留言表示，現時快測包供應充足，價格亦已經回落，更有人直言「免費都冇人要喇，仲賣錢？」、「血本無歸」、「早個月$30 一支，而家$3支，係香港炒嘢先發達」、「最癲$100/枝都買過」、「當買個教訓啦」。

最新影片：

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣

網絡熱話 健康問題 快速測試套裝 快速測試 疫情 連登討論區

最高瀏覽

【口罩防疫】韓國口罩不是每款都可防病毒 拆解「KF」標籤「KF80」與「KF94」區別
13:49 2022/03/28
【口罩防疫】韓國口罩不是每款都可防病毒 拆解「KF」標籤「KF80」與「KF94」區別
【家用問題】32歲兩孩港媽婚後5年無家用　靠每次做家務老公俾$20：財政上真係0蚊
14:25 2022/03/28
【家用問題】32歲兩孩港媽婚後5年無家用　靠每次做家務老公俾$20：財政上真係0蚊
【回南天】天氣潮濕屋苑天花牆身出水　裝修平台教4招避免牆身發霉
17:52 2022/03/28
【回南天】天氣潮濕屋苑天花牆身出水　裝修平台教4招避免牆身發霉