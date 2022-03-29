【抗疫支援】中央援港內地中醫藥專家抵港　林鄭：將亞博館直接參與治療新冠病人

▲ 行政長官林鄭月娥。

行政長官林鄭月娥早前在抗疫記者會上宣布，已向中央提出請求，希望能委派另一隊中醫藥內地專家來港支援，有關團隊今日（29日）抵港，林鄭月娥到深圳灣口岸迎接。

她事後見記者時指，早前已有3批援港支援人員抵港，而第4批的7名內地中醫專家今日抵港。她說，本港抗疫至今，應可以向內地在抗疫過程中學習如何採用中醫藥，也可用內地的經驗讓香港借鑑，強調中醫藥在治療方面會有成效。她又說，中醫藥對康復及調理很有成效，希望他們可為長者提供更多的復元服務；而市民亦普遍歡迎中醫藥的療程，相信在此引進中醫藥的應用，對現時的抗疫工作十分有用。

她指出，廣東省中醫院副院長張忠德早前已經抵港，為今日抵港的7名專家的副組長，他們均會直接在亞博館與參與治療，與醫管局的員工照顧新冠病人，包括開藥方、巡房等，以令病人可以盡早康復。當局也會安排內地專家與本港中醫藥界的人士會面及交流，包括未來的中醫藥發展等。

她強調新冠疫情間應用中醫藥已比往時更廣泛，除了中醫藥的診所外，也有很多遠程診症服務，未來的日子也會加強中醫藥服務的工作。被問到會否在指定診所應用中醫藥，她表示要留待醫管局作考慮。

她又說，已向張忠德反映本港很多安老院的長者確診，請求團隊如有時間可以到安老院視察，了解在如何在院內做到防感染。

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記者：郭詩詩