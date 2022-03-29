【諸朋好友】年輕患情緒病激動即暈　鄭丹瑞為兩女控制病情做好爸爸

▲ 阿旦自爆年輕時患情緒病。

藝人鄭丹瑞（阿旦）受邀到由崔建邦（Amigo）與麥美恩主持的TVB清談節目《諸朋好友》訪問。同場還有他的好友陳德森，兩人齊齊講人生的高低起伏，結婚生子的人生經歷，期間阿旦自爆曾患情緒病，一遇到壓力大及沒有辦法解決的事就會暈倒逃避，更因此而險出交通意外，後來因為兩個女而康復。

陳德森大爆阿旦的秘密，他指有一次鄭丹瑞與太太沙律拍拖，陳德森坐在後座一同到飛鵝山。期間鄭丹瑞與太太發生爭執，陳德森表示認同沙律的意見，鄭丹瑞十分生氣：「你唔好激我，我暈喇！」然後暈倒，結果沒有人開車，車一直駛向山邊。幸好最終沒有出交通意外，阿旦補充說當時很有可能是因為很多往事、壓力，累積起來而造成的。

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阿旦直認年輕時有情緒病，直至現在做過很多檢查，都查不出是甚麼原因，不清楚是甚麼一回事，而他自己就認為是在逃避問題，所以身體下意識暈過去就算了。年輕時試過飲醉酒而想跳樓，而隔離同事見勢色不對即時閂窗，而當時阿旦都因為飲醉而暈倒，幸好沒有釀成意外。



我係麗的電影嗰時呢學佢哋飲酒，因為佢哋飲到好癲㗎，白蘭地、威士忌、二鍋頭等等。我學佢哋飲，我飲咗兩啖啤酒咋，坐咗係窗台，：『我好唔開心呀，我跳樓喇！』我撞埋去就暈咗，以後就無人叫我飲酒。



直至阿旦組織家庭，做了爸爸後，他經常提點自己，能否控制自己，不要再用暈過去作逃避事情：「有咗小朋友，我唔可以再係咁！」慢慢情緒病因為兩女而康復。

陳德森在節目中指阿旦與太太結婚都是因為他，不過就換來阿旦反駁「黐線！咩都係因為你！」但陳德森直言經常游說他老婆「不如嫁畀佢喇，佢幾好㗎，雖然就高啲。」

而鄭丹瑞表示有一件事藏於心底很多年。他憶述當年結婚找了陳德森做伴郎，因在教堂行禮，所以收到的是禮物，而不是「人情」，伴郎並會代為保存賀禮。他指行禮前收了很多賀禮，怎料陳德林忘記帶走，所有禮物最後不見了。

鄭丹瑞用膠紙座掟陳德森

兩人又大談在都是麗的電視年代編劇，他們組織「月經會」，意思是「每個月經常聚會一次」，他們白天工作，直至收工就會到九龍城打麻將，陳德森喜歡惹阿旦生氣，有一次他無緣無故地踢了對方一腳，更非常開心、哈哈大笑的走到房間的盡頭，怎料卻釀成流血事件。

鄭丹瑞說：「我見到桌面上有一卷廁紙，我就拎起廁紙作勢掟佢，佢見到我掟佢，仲見佢仲嬉皮笑臉。我覺得廁紙太輕喇，就換成硬膠膠紙座掟佢，佢以為係廁紙，用個頭去頂，我見到成個膠紙座喺佢個頭頂上四散裂開，佢成個人趴低咗公事桌後面，然後就無聲，我話：『殺咗人喇，好在佢無事，只係爆咗缸。』

後來鄭丹瑞即時飛車送陳德森入院，在麗的電視附近流連的娛記影完相卻表示不認識陳德森，當時他大受打擊，許下奮鬥諾言：

我發誓我一定要成功，我成功咗一定會上台多謝你哋。

被聽眾點醒發奮

鄭丹瑞當年在電台工作，有段時間由黃金時段被降級到主持凌晨2時至早上6時的通宵節目。他感到相當不滿，曾在夏天點播聖誕歌來宣洩，後來收到一位電台聽眾的點唱信，信內沒有上款下款，信中寫道：「如果你不喜歡做這個節目，請你不要做，我很需要通宵音樂幫助我！」他那一刻就好像被大摑一巴：「原來我喺人哋眼中係咁！」 於是他反省自己為何要敷衍地完成工作，更「的起心肝」利用自己的專長去創作劇場版式的點播，期待收到這位提點過他的聽眾送來點唱信。三個月後，他終於收到點唱信：「阿旦：請在凌晨4時新聞簡報之後，請幫我播一首歌，謝謝！你的聽眾」他成功在這個通宵節目中學到不少基礎知識，終在九個月後成為電台節目監製。

鄭丹瑞育有兩女，其中幼女鄭珉（Amanda）在英國修畢考古學碩士後，投身鋼管舞事業，現時身兼瑜伽、體操以及鋼管舞導師，更直言爸爸鄭丹瑞對她的事業發展非常自豪！而大女鄭瑤是英國會考11A狀元，精通中、英、德、法文四國語言，學成畢業後，回港轉戰時裝界，擔任英文時裝月刊的時裝編輯。

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責任編輯:陳麗薇