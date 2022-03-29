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【掃墓天氣】本周六氣溫降至15度兼有驟雨　清明節正日時有陽光及日間乾燥

社會 11:15 2022/03/29

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本周六氣溫降至15度兼有驟雨，清明節正日時有陽光及日間乾燥。（譚以諾攝）

近日天氣潮濕並轉冷，根據天文台未來9天天氣預測，本周六（4月2日）氣溫會進一步下降，最低只有15度，多雲，有幾陣驟雨兼早晚清涼。清明節當日部分時間有陽光及日間乾燥，氣溫介乎17至24度。

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天文台今日（29日）指，受東北季候風影響，今日廣東沿岸風勢頗大。同時，高空擾動會為該區帶來驟雨及雷暴。預料季候風會在本周中期緩和，華南沿岸天色逐漸好轉，氣溫略為回升。而另一股東北季候風會在本周後期至下周初為廣東地區帶來清涼的天氣。

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記者：陳麗娜 

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