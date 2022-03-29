【絕世好男友】女友被嘲與馬蹄露撞樣　Tyson Yoshi霸氣護花：出名就要被人鬧？

▲ Tyson Yoshi出言為女友護航。

獨立歌手Tyson Yoshi自去年拉闊音樂會人氣急升，除了音樂上，其感情生活亦備受關注。

Tyson Yoshi與女友Christy的戀情向來是公開，拍拖4年不時在社交網站放閃，更多次為女友寫歌示愛，當中成名曲《Christy》更直接以對方的名字命名，認真甜蜜。

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Tyson Yoshi激動護花

近日有網民在討論區對Christy長相作出批評，直似醜陋之餘，更嘲諷似「靚版馬蹄露」，她曾大方回應「多謝」。

作為男友的Tyson Yoshi面對女友遭受攻擊十分氣憤，日前在IG開直播時為女友護航，更幾度激動爆粗，要飲水下火。

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網民力撐真男人

Tyson Yoshi在直播中表示：

好樣衰？咁點呀，我鍾意呀！出名就要被人『鬧』？人紅是非多另一面係好，我都明，但呢件事上，我係作為站在男朋友的立場！你試吓行行吓街、拖拖吓手，突然有個幪面人話你好樣衰、之後有一大班唔知響邊條巷走出來嘅人，叫你企響度，辯論你個樣好唔好睇……睬你都傻啦，現實生活可以直接走！佢哋論點係討論區可以討論好多嘢，但保護身邊人都做唔到，點做男人！我只係好奇，如果心態唔夠強、企得唔夠硬，走咗點算，有冇人諗過？唔係匿喺網絡背後就唔使負責任，韓國已經發生過好多事例，好彩係嗰個人心態好、冇出大問題。呢個已經唔係我女朋友一個人嘅事，大家設身處地諗吓！

不少網友力撐Tyson Yoshi，大讚他是真男人：「啱㗎！俾啲態度出嚟！自己女朋友關人乜事？」、「人生攻擊not討論」

直播後他再出Post貼出一首兩年前的作品，以歌詞鼓勵女友：「I know you’re having a bad day, come on有禍等我來背」、「在你的世界下了一場大雨，再模糊的視線也必須撐下去」，Man爆行為獲讚絕世好男友。

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