【絕世好男友】女友被嘲與馬蹄露撞樣　Tyson Yoshi霸氣護花：出名就要被人鬧？

▲ Tyson Yoshi出言為女友護航。

獨立歌手Tyson Yoshi自去年拉闊音樂會人氣急升,除了音樂上,其感情生活亦備受關注。

Tyson Yoshi與女友Christy的戀情向來是公開,拍拖4年不時在社交網站放閃,更多次為女友寫歌示愛,當中成名曲《Christy》更直接以對方的名字命名,認真甜蜜。

Tyson Yoshi激動護花

近日有網民在討論區對Christy長相作出批評,直似醜陋之餘,更嘲諷似「靚版馬蹄露」,她曾大方回應「多謝」。

作為男友的Tyson Yoshi面對女友遭受攻擊十分氣憤,日前在IG開直播時為女友護航,更幾度激動爆粗,要飲水下火。

網民力撐真男人

Tyson Yoshi在直播中表示:

好樣衰?咁點呀,我鍾意呀!出名就要被人『鬧』?人紅是非多另一面係好,我都明,但呢件事上,我係作為站在男朋友的立場!你試吓行行吓街、拖拖吓手,突然有個幪面人話你好樣衰、之後有一大班唔知響邊條巷走出來嘅人,叫你企響度,辯論你個樣好唔好睇……睬你都傻啦,現實生活可以直接走!佢哋論點係討論區可以討論好多嘢,但保護身邊人都做唔到,點做男人!我只係好奇,如果心態唔夠強、企得唔夠硬,走咗點算,有冇人諗過?唔係匿喺網絡背後就唔使負責任,韓國已經發生過好多事例,好彩係嗰個人心態好、冇出大問題。呢個已經唔係我女朋友一個人嘅事,大家設身處地諗吓!

不少網友力撐Tyson Yoshi,大讚他是真男人:「啱㗎!俾啲態度出嚟!自己女朋友關人乜事?」、「人生攻擊not討論」

直播後他再出Post貼出一首兩年前的作品,以歌詞鼓勵女友:「I know you’re having a bad day, come on有禍等我來背」、「在你的世界下了一場大雨,再模糊的視線也必須撐下去」,Man爆行為獲讚絕世好男友。

