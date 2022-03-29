【排洪系統】渠務署去年接90宗水浸報告較往年多　引入「聲探」及「深水清」科技輔助排水

▲ ​渠務署引入科技輔助排水系統保養及維修工作。（新聞處提供）

渠務署今日（29日）表示，去年共接獲90宗水浸報告，與過去五年平均相約。去年本港就八個熱帶氣旋發出警告信號；另外亦發出2次黑色、6次紅色和27次黃色暴雨警告信號，較過往每年平均為多。

署方指，水浸報告結果分析顯示，水浸大部分因渠道進水口被樹葉、沙石或垃圾等雜物阻塞，減低排洪速度；亦有部分因位處低窪地點受潮水倒灌影響。大部分個案經渠務署進行緊急清理後，水浸已即時減退。該署亦會於有需要時就特定水浸個案研究並作出相應措施，呼籲市民應時刻保持渠道暢通，切勿放置雜物阻塞排水渠口。

署方又稱，極端天氣引致強降雨情況越見頻繁，為進一步減低水浸風險，排水設施均需做好定期保養及維修工作。然而，排水設施的維修保養工作時間容易受天氣狀況及潮汐影響，大多地下排水設施環境狹窄，持續引進新科技，包括河道清淤機械人「深水清」和管網檢測機械人「聲探」，協助維修保養工作。

署方指，「深水清」清淤工作則不受潮汐及天氣限制，可隨時按需要進行，使安排更靈活、效率更高。相比用於箱型暗渠清淤工作的機械人，「深水清」的設計流量較大，能吸入更多流質淤泥，較適合用於河道進行徹底清淤工作。



另亦引入遙距控制操作管網檢測機械人「聲探」，以協助調查及評估地下渠管的結構及使用狀況，有助及時安排管道維修和改善工程。「聲探」於今年1月15日，在將軍澳污水隧道完成了超過1.8公里的閉路電視及聲納檢查，打破本港紀錄。

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責任編輯：余思嵐