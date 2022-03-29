【炒錶熱潮】Omega X Swatch MoonSwatch全球瘋炒　網傳藍色Neptune型號疑甩色

▲ Omega X Swatch MoonSwatch藍色的Neptune型號錶背出現甩色。

疫情下，百業蕭條，但星期六市面則來個小陽春，要說的是Omega X Swatch的MoonSwatch腕錶發售日，有不少人早兩天已經通宵排隊守候，場面非常瘋狂，在Carousell炒至上15,000仍有人在，不過，網上剛剛傳來的消息是其中的一款藍色Neptune型號甩色，叫不少人大跌眼鏡。

▲ 就是這一款藍色Neptune型號錶背出現甩色。（圖片omegaxswatch ig）

▲ 暫時只有藍色Neptune型號出現錶背甩色問題。（圖片edouard-horloger ig）

雖然品牌預先張揚這一次聯乘系列並不是限量生產，而且遲些還會在品牌的專門店和官方網站補貨，繼續長賣長有，但這一次引發全球的搶購熱潮不得不說厲害，無論大家購買到與否，宣傳方面早已成功，加上售價$2,100就可以購買到一枚Omega的Speedmaster腕錶，難怪香港在星期六開賣，星期四就已經有人通宵排隊輪候。

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不過，有消息傳來其中一位海外用家，購買到一款藍色Neptune型號配佩戴後，錶背濕水和出汗後竟然出現甩色情況，而且更聲言錶帶劣質，倒不如用回Swatch腕錶的橡膠錶帶更好，用$2,100購買一枚石英腕錶絕對不值等，不過，話說回頭他都稱讚是次聯乘意念的而且確破天荒，只是不值得大家花上大量的金錢以作炒賣。

所以當筆者看到本地Carousell居然出現$15,000的炒價時，都不禁笑了出來，毫無疑問這一次一定炒燶貨了。

記者：何偉雄