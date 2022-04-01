【靚太安樂窩】豪花過百萬裝修533呎單位　流動性房間變日式茶室

▲ 郭生郭太花過百萬把單位重新裝修成日本風格。

隨著生活有所變化，加上裝修日益殘舊失修，一家三口決定把533呎3房1廳的單位重修，變成兒子喜歡的日式風格之餘，還設計了活動板間房，待女兒日後出嫁，可以由房間轉為茶室或客廳，彈性改變房屋設計。

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單位於1997年以350萬買入，位於荃灣區南部的私人屋苑，屋住指對上一次裝修為2010年，因單位殘舊失修如鋁窗滲水，爆食水喉等，加上為日後生活作準備（工人回菲律賓，屋主準備退休及女兒準備出嫁等）務求變得容易打理及有充足的儲物空間，所以屋主決定以日系設計為主。

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流動性房間＋客廳

屋主有大量儲物需求，要顧及功能性的同時，亦要令整體室內空間有一種開揚及舒適的日式空間。為了讓整個客廳格局變得更開揚及彈性，原有客房的磚牆間隔拆除，把連接著客廳的間隔改為趟摺門，連接著走廊的房間主要入口位置改為全趟門的形式。

當門全部關上的時候，可以變成睡房，讓戶主的女兒有時候回來的時候使用。若把房間的趟門及趟摺門完全打開， 會形成一個全開放式的位置，大大增強客廳活動上的流動性及空間感。客廳用上米白色布紋牆紙及淺木色作為主調，增加和諧舒適感，摺門位置用上樹葉配錦鯉的牆紙作襯托，令客廳空間有悠閒及生氣的感覺。

客廳及睡房的位置分別設計了儲物的地台，可以增加收納空間之餘，地台的設計可以讓戶主席地而坐，增加日式和室感。客廳內的走廊天花位置，更以傳統日式工藝設計及幾何造型元素的假天花，散發出日式味道。

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利用延展性增加空間感

兒子房間方面，上格床的扶手以日本鳥居設計為主，可以保持通透簡約的感覺，減低壓迫感。亦打造了玻璃梯櫃，可以收藏兒子心愛的模型展品。書桌亦特意將檯面延伸至窗台，增加整體的空間寬闊度。主人房以黃色的自然木紋色及茶綠色的牆紙作為主要的色調，以大地色系作襯托，帶有清新及養眼的感覺。

浴室方面，整體色調以淺色石紋瓷磚及淺木色作為主調， 地磚採用了深灰色的石紋瓷磚並一直伸展到企缸內的牆身，延展性的效果令視覺上可以增強整體空間感。企缸的牆面 更拼砌了芥末黃與白灰色相間的菱形磚，增添視覺上的豐富度。

工程詳情：

配對裝修平台：Qanvast - Interior Design Ideas

設計及裝修公司：AM PLUS DESIGN

裝修時間：約5個月

總裝修設計費用約$1,040,000萬，當中包括基本裝修、泥水電工、油漆木工工程及安裝等。

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責任編緝：蕭雅文