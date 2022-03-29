【虐待兒童】童樂居虐兒案25歲被告高院申保釋獲批　不得進入童樂居100米範圍

▲ 童樂居虐兒案其中1名被還押被告，今向高院申請保釋獲批，其間不得進入童樂居100米簵範圍內。資料圖片

香港保護兒童會轄下「童樂居」疑發生虐兒事件，至今已有27人被落案起訴對所看管兒童或少年襲擊罪，所有被告均已提堂，其中4人被還押，當中25歲女被告今（29日）向高院申請保釋獲批，保釋條件包括期間不得照顧14歲以下兒童及不得進入童樂居100米範圍內等。

申請人莊嘉宜（25歲），今沒有代表律師，法官聽取雙方陳詞後批准保釋申請，被告准以現金1萬元保釋，其間不得離港，須交出所有旅遊證件，每周到警署報到，不得更改住址，不得直接或間接接觸控方證人，或接觸童樂居員工、兒童及其家人或任何與兒童有關人士，不得進入童樂居100米範圍內，以及不得於受聘或不受聘的情況下照顧14歲以下兒童。

申請人被捕時報稱幼兒工作者，被控1項起訴對所看管兒童或少年襲擊罪。控罪指她於2021年11月6日，在旺角砵蘭街387號地下「童樂居」內，對3歲男童A負有管養、看管或照顧兒童責任，故意襲擊3歲男童A，其方式相當可能導致男童A受到不必要的苦楚。

涉及童樂居虐兒案件已有27名被告提堂，分別被控對所看管兒童或少年襲擊罪，涉及40名兒童，當中3人正被還押，其餘被告准保釋候訊，案件將於4月25日在九龍城裁判法院再提訊。

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記者：林育慧