  • 19°C
香港時間 : 2022329日 (週二) 12:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】本港鮮活食品供應充足穩定　蔬菜供應量約2400公噸

社會 11:41 2022/03/29

分享：

熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（資料圖片）

政府今日（29日）表示，昨日由內地進口本港的鮮活食品供應充足穩定。

根據最新資料，昨日截至午夜，內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量約2400公噸，與平日內地供應量相若，其中經由漁農自然護理署（漁護署）及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為775公噸。菜芯及白菜昨日的平均批發價分別為每斤14.9元及8.2元。雞蛋方面，批發市場供應繼續穩定，過去一星期平均每日供應約320萬隻，與去年平均每日供應量相若。

昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約33公噸，活豬供應正常。內地供港冰鮮家禽昨日貨量逾13萬隻，而本地屠宰的活雞逾8000隻，供應充足。

食米方面，按政府要求，現時食米貯存商要儲備足夠市民十五天的食用量存貨。業界表示除了政府規定外，一般也會儲存多一倍存貨，足夠本港市民一個月食用。近年來，本港的食米進口及食用量均維持穩定，約為每年320000至330000公噸。今年二月底食米的備存貨量（包括儲備存貨）為29000公噸。可以儲存的食品，如冷藏肉一般會有約三個月的庫存。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐


　

相關文章

【污水陽性】7區污水檢測陽性　各區民政事務處派約29萬快測套裝
今日 08:57
【污水陽性】7區污水檢測陽性　各區民政事務處派約29萬快測套裝
【第五波疫情】楊碧筠指火化服務時段增逾280個　籲家屬善用服務餘額
今日 10:41
【第五波疫情】楊碧筠指火化服務時段增逾280個　籲家屬善用服務餘額
【第五波疫情】許樹昌擔心假期令疫情有反彈風險　倡疫情尾段做大型抗體測試推算實際感染人數
今日 10:28
【第五波疫情】許樹昌擔心假期令疫情有反彈風險　倡疫情尾段做大型抗體測試推算實際感染人數
【清明節】漁護署籲掃墓人士小心山火　遵從4項簡單守則
今日 11:01
【清明節】漁護署籲掃墓人士小心山火　遵從4項簡單守則
【排洪系統】渠務署去年接90宗水浸報告較往年多　引入「聲探」及「深水清」科技輔助排水
今日 11:25
【排洪系統】渠務署去年接90宗水浸報告較往年多　引入「聲探」及「深水清」科技輔助排水

你可能感興趣

【污水陽性】7區污水檢測陽性　各區民政事務處派約29萬快測套裝
今日 08:57
【污水陽性】7區污水檢測陽性　各區民政事務處派約29萬快測套裝
【第五波疫情】楊碧筠指火化服務時段增逾280個　籲家屬善用服務餘額
今日 10:41
【第五波疫情】楊碧筠指火化服務時段增逾280個　籲家屬善用服務餘額
【第五波疫情】許樹昌擔心假期令疫情有反彈風險　倡疫情尾段做大型抗體測試推算實際感染人數
今日 10:28
【第五波疫情】許樹昌擔心假期令疫情有反彈風險　倡疫情尾段做大型抗體測試推算實際感染人數
豬肉 治療 疫情 食品 批發 香港經濟日報 蔬菜統營處 香港 護理

最高瀏覽

【口罩防疫】韓國口罩不是每款都可防病毒 拆解「KF」標籤「KF80」與「KF94」區別
13:49 2022/03/28
【口罩防疫】韓國口罩不是每款都可防病毒 拆解「KF」標籤「KF80」與「KF94」區別
【家用問題】32歲兩孩港媽婚後5年無家用　靠每次做家務老公俾$20：財政上真係0蚊
14:25 2022/03/28
【家用問題】32歲兩孩港媽婚後5年無家用　靠每次做家務老公俾$20：財政上真係0蚊
【回南天】天氣潮濕屋苑天花牆身出水　裝修平台教4招避免牆身發霉
17:52 2022/03/28
【回南天】天氣潮濕屋苑天花牆身出水　裝修平台教4招避免牆身發霉