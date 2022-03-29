【開心速遞】大小姐素顏演出獲讚皮膚靚　林淑敏分享護膚心得

▲ 「大小姐」林淑敏於《開心速遞》素顏示人。

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》每晚放笑彈，昨晚（29日）播出的一集由大小姐（林淑敏飾）素顏演出，清純造型的大小姐獲劇迷大讚皮膚好。

「大小姐」林淑敏亦曾於《純屬意外》內素顏示人，只要劇情需要，她甚至不介意演出醜女角色，十分專業。

【開心速遞】大小姐神還原雪姨崩潰反應 林淑敏購物曾中伏：外國衫變淘寶款

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

林淑敏於社交平台分享《開心速遞》劇照，

分場話：呢個隧道廣告牌引發十車連環相撞。咁係因為大家都爭住睇唔過隧道？定係嚇到唔敢睇想快啲過隧道？結論：我樣衰係事實，但係我鼓起勇氣！ #你嘅價值由你來定義 #不要跟著別人的眼光走

【開心速遞】輝蓮CP新婚初入廚 林淑敏+許家傑回顧戀愛史【有片】

▲ （IG圖片）

演戲底線

林淑敏接受TOPick訪問謙稱自己不美，同時稱不介意素顏演出：「我不介意，我不是賣靚，如說我靚大家都會嘔，只是順眼而已。濃妝或淡妝也好，化妝都是為了劇情，令角色更有說服力。」

她曾於《純屬意外》中展示素顏，「劇中有一場戲的劇情講述先生離開了，我的角色需要Claim保險，也沒有化妝，我覺得不應該做便不能做。」

談到演戲底線，林淑敏謂：「演醜女OK啊，我本來也不美，我在意的是過不過癮，我的底線不在外表。不過我沒有身材，若然需要穿著泳衣則令大家也尷尬。」

她續說：「我的底線在宗教信仰上，會盡量平衡，之前有集要求扮觀音，不是太踩線的也可。」

最新影片推介：吳海昕專訪

素顏代言人

大小姐於剛播出的《開心速遞》第1548集「最強素顏代言人？」零妝登場，演出深得劇迷喜愛，並獲讚皮膚保養得宜。

林淑敏多謝觀眾的愛戴，「雖然我沒有化妝，但我有搽Cream，劇情很愛錫我，我們第十一組的燈光是很出名的，出名靚，加上過了電視的解像度亦有Filter，不完全是我的功勞。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

護膚心得

林淑敏表示因為皮膚較薄而不常去做Facial，「我會使用自己製作的番梘洗臉，而護膚品則多數使用贊助商所送的。」

她亦會使用Face Oil，「對我來說是很重要的，皮膚較乾的我每晚都會『油淋淋』地睡覺。」

林淑敏續指：「只要是天然油便可，Argan Oil、大麻籽油、Rosy Oil，並非礦物油，我使用礦物油會出油脂粒。先用番梘洗臉，再使用Face Oil，最後搽Cream。」

飲食習慣

林淑敏在放假時不會化妝，她笑言：「跟愈不熟悉的朋友見面才愈需要化妝，如果戴帽加口罩外出便不用化妝，由於懶惰以致不想化妝便外出。」

她分享其飲食習慣，「不是因皮膚而改變，平時有進食Supplement，我會減糖，不吃甜食、炸物，煎的食物亦不會使用太多油，會吃蔬菜、生果，最重要是不吃糖，健康也差很遠。」

最後林淑敏建議：「不妨多吃一點深色的蔬菜和水果，我一聽到抗氧化都會去吃。每日都會吃少許果仁作零食，亦會喝黑朱古力。會逼自己多喝水，因為水份不足時便會出油。」

記者：梁樂欣