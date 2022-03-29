【微塑膠】首發現人血含微塑膠恐殘留器官致癌　本港逾9成品牌樽裝水含微塑膠

▲ 荷蘭研究發現，首次證實人體血液含有微塑膠，科學家擔心有機會殘留器官，或會致癌。

不僅食物被驗出含微塑膠，人體亦然。近日荷蘭科學家首次在人體血液中發現微塑膠，其中一半樣本含有常見於飲品膠樽的塑膠。科學家擔心，這些微塑膠有機會殘留人體器官，損害細胞，甚至有可能引發癌症。TOPick早前委託大學研究團隊進行的研究發現，本港市面有逾9成品牌樽裝水含微塑膠。

最新影片推介：

一半樣本含飲品膠樽原料

據衛報報道，是次研究由荷蘭阿姆斯特丹自由大學 （Vrije Universiteit Amsterdam）生態毒理學教授Dick Vethaak及其團隊進行，本月22日於《國際環境》雜誌發表研究結果。研究團隊分析了22名匿名健康成年人的血液樣本，結果在17人的血液中發現微塑膠，比例佔了近80％。

其中，有一半血液樣本的微塑膠含有PET塑膠，是常用於製作飲品腸樽的原料。另有1/3樣本含有聚苯乙烯，是常於用包裝食品和其他產品的。有1/4樣本均含有聚乙烯，是常用於製作塑料袋的原料。研究團隊表示，是次採用的技術能檢測並分析小至0.0007毫米的顆粒，有部份血液樣本同時被驗出含有2至3種塑膠。

恐微塑膠殘留器官或致癌

Dick Vethaak教授表示：「我們的研究首次證明人類血液中含有聚合物顆粒，這是一個突破性的結果。」但同時，他亦擔心這些微塑膠會被運送到全身，因早前曾有研究指出，嬰兒糞便中的微塑膠含量為成人的10倍，而用塑膠奶樽喝奶的嬰兒每天會吞下數百萬個微塑膠。至於空氣污染的顆粒則已知會進入人體，每年已導致數百萬人過早死亡。

他承認，未來須擴大研究去了解微塑膠是否保留體內、被運送到某些器官，例如通過血腦屏障（blood-brain barrier）以及濃度是否高到足以引發疾病。他認為，關於微塑膠和納米塑料如何影響人體結構及其過程，以及它們是否會轉化為細胞並誘發癌病變，這些問題一天比一天迫切，尤其在塑膠產量增長的情況下。

本港市面逾9成品牌樽裝水微含塑膠

TOPick曾於2020年委託香港都會大學（舊名「香港公開大學」）檢測和認證學系研究團隊，為市面常見10款、涉8個品牌共30瓶樽裝水，測試各樣本中大於100微米（μm）的微塑膠含量。結果發現，市面逾9成品牌樽裝水樣本，不論是礦泉水或蒸餾水均含大於100微米（μm）的微塑膠，其中一瓶最多可含46顆微塑膠。有中大醫生指出，若長期吸收微塑膠，會增加患上血管硬化、癌症的風險。完整調查結果【按此即睇】。

根據本港食物安全中心的資料，微塑膠是指微細的膠粒，國際間對此尚無一致公認的定義，但歐洲食物安全局把微塑膠界定為大小介乎0.1微米與5000微米之間的不規則形狀塑膠混合物，亦即微小如某些細菌，以至大如一顆黃豆般的膠粒。 在海洋環境中可發現不同源頭產生的微塑膠，既有微小的顆粒（例如來自磨砂皮膚護理產品），也有從大件塑膠廢料分解出來的碎屑。

香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣