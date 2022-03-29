【涉吐口水】涉葵涌邨單位外吐口水被控遊蕩　男居民續還押至4月再訊

▲ 男居民被控於葵涌邨夏葵樓走廊外吐口水，還押至4月再訊。資料圖片

居住於葵涌邨的35歲技術員，早前涉於同邨大廈走廊內，向多道住宅閘門及門鐘等吐口水後被捕，被控1項遊蕩罪。被告自首次提堂後，因懲教院所檢疫而未能出庭應訊，今（29日）於西九龍裁判法院再度出庭應訊，被告暫時毋須答辯，裁判官應控方申請押後至4月26日再訊，待索取法律意見，被告還押侯訊。

被告吳麟聰（35歲），報稱技術員，被控1項遊蕩罪。控罪指被告於2022年1月22日，在葵涌邨夏葵樓8樓走廊的共用部分遊蕩，而單獨在該處出現，導致上址住户合理地擔心本身的安全或利益。

控方今申請被告暫時毋須答辯，以待索取法律意見。代表律師申請保釋被拒，裁判官將案件押後至4月26日再訊，被告還押侯訊。據了解，被告案發至今均未有確診新冠肺炎。

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記者：梁錦麟