【救護心聲】疫下救護員每日頻撲16小時　假期要處理行政工作訓覺當放假

▲ 救護員除了前線救人，放假亦要處理行政工作。

疫情之下，救護員在抗疫最前線，有數不清的辛酸。一名年資10年的消防處救護員在網上吐苦水，指每日工作連加班，再加上出入消毒所需時間，以及上下班路程，可達14至16小時；加上更期問題，時常「番完通宵番到屋企瞓覺就當你放咗一日假」。而難得有假期，上司還會要求其返回辦公室，處理局務，清潔，訂貨，計數 ，月尾要交數，全都要一腳踢。

有自稱有十年年資的消防處救護員在Facebook專頁「公務員secrets」，以「做了十年以上救護員的剖白」為題投稿。該救護員開篇便明言，「我都唔想做怨婦」，但面對惡劣工作環境，還是不吐不快。這名救護員指出，工作時「做得咁辛苦連飯都無得食」；消防處安排的更期亦不合理，令其「番完通宵番到屋企瞓覺就當你放咗一日假」。

該篇「千字文」又透露，救護員「每更12小時，來回屋企番工加消毒加班最少一日番14-16 個鐘搬抬走車都要力， 淨係識叫人DSOA OT（申請加班），放假啲呀Sir就叫你番去做埋局務eg. 清潔，訂貨，計數 ，月尾要交數etc.」。

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至於對前線的補貼，該救護員稱，「好啦，局方見的散仔咁辛苦， 咁加$30 飯錢囉，唔滿意先加到$100， $100 仲要計到盡，搵番邊日有接觸確診先計。人地打電話999，通常都報發燒／頭暈／屙屎唔出，會唔會咁老實同你講係COVID？ 有幾多人濫用救護車唔講出嚟？ 」；又指，現時「連FASA（消防及救護學院）的新入職都派出嚟抗疫，夠威啦！出面保安清潔政府都識加 $10000， 前線接觸 COVID 患者的醫護人員醫管局都加 $500， 你消防處唔係咁無牙力吖？ 除左急症室，最前線最辛苦果個一定係救護員啦。 」

文中更提到消防處員工申請宿舍困難的問題，「我出班到而家起碼等超過左十年啦！ 自問疫情期間都為社會貢獻付出唔少啦，唔配有個瓦遮頭咩？D單位一期比一期少， 仲要D分數愈黎愈高，幾千人等緊上宿舍，今期供應只得8X個； 依家出面劏房都幾千到一萬啦， 救護員都係得兩 、三萬人工，租屋去左人工一半，唔洗養家，自己唔洗食咩，點買樓呀？排消防宿舍完全無機制可言，計分制度唔透明，甚少對外公佈，宿舍供應量完全係個未知之數」。

TOPick就此已正向消防處查詢。

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責任編輯：王明芳