【殘忍真相】美國生產商聲稱「人道養殖」鴨肉　動物組織揭初生鴨被活絞成肉泥

▲ 美國最大鴨肉生產商Maple Leaf Farms的養殖場有一連串殘忍行為。

美味鴨肉背後竟藏慘殘忍真相。PETA善待動物組織近日發布最新暗訪調查影片，揭露美國最大鴨肉生產商Maple Leaf Farms（楓葉鴨）的養殖場有一連串殘忍行為，包括把初生鴨仔被活活絞成肉泥。

最新影片

動物組織暗訪調查的影片顯示，孵化僅一天的鴨仔在在完全清醒的狀態下倒入攪碎機絞成肉泥，工場的工人把幼小的鴨仔丟到傳送帶上分類，再運往巨大的棚舍幾個月後被屠宰，不過Maple Leaf Farms卻說謊稱這些動物都是以「人道養殖」。

當中拍攝者問工人：「這是攪碎機嗎？就這樣把他們掉進去？」工人卻回答：「沒錯，刀片會攪碎他們，葉輪轉得超快。」

影片曝光後，PETA高級副總裁Jason Baker表示養殖業裡人工繁殖的鴨仔，面對的是被活活絞碎和被屠宰的恐怖噩運，不如自然界中的鴨仔可以活到10歲。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Maple Leaf Farms每年屠宰多達1500萬隻鴨仔，數量約佔全美國市場的六成，並會將鴨肉製品出口到包括香港在内的40多個國家。

PETA調查還發現，Maple Leaf Farms的子公司 Down Inc.利用生產鴨肉製品的副產品鴨絨，為酒店業、零售業及自家品牌製作鴨絨枕頭及鴨絨被，PETA表示市民可以參考PETA網站上的無羽絨寢具購買指南。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：蕭雅文