【私院支援】浸會醫院為確診病人提供視像遙距診症服務　欲到門診求醫可免費預約防疫的士

▲ 浸會醫院為新冠確診病人提供門診服務。（資料圖片)

浸會醫院在本月16日起設立新冠確診病人診所，為確診病人提供門診服務。為了加強服務及方便確診病人，浸會醫院由即日起，除維持上午面診服務外，下午更增設視像遙距診症服務，以供病人另一個診治模式之選擇。而對於選擇不到診所的確診病人，亦可透過診所新增 的視像遙距診症，足不出戶便可看醫生。

有關視像遙距診症服務：【按此】

此外，院方為進一步協助新冠病人到診， 浸會醫院新冠確診病人診所已列入防疫的士接載名單，確診市民可以預約防疫的士到診所就醫且免收車資；診所並為病人免費提供藥物。

預約防疫的士服務：【按此】

在收費方面，所有確診病人必須網上預約面診或視像診症，一律收費200元醫生應診費，而基本及新冠處方藥費全免。確診病人若症狀嚴重，確診人士經醫生診斷或需到公院跟進。

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記者：郭詩詩

