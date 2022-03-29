【新冠後遺症】染疫後持續乾咳恐變慢性咳嗽　中醫解構戒口指南3種中藥改善症狀

▲ 註冊中醫師朱穎詩表示，急性咳嗽沒有得到適當治療，有機會演變成慢性咳嗽，建議大家出現咳嗽症狀要及早治療。

本港疫情持續，染疫後康復的人士也陸續出現後遺症，病癒後身體調理必不可少。註冊中醫師朱穎詩日前在Facebook專頁分享，不少Omicron康復者都出現乾咳症狀，原因與「肺陰虛」有關。朱醫師表示，急性咳嗽沒有得到適當治療，有機會演變成慢性咳嗽，因此建議大家出現咳嗽症狀要及早治療。

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以下為轉載全文：

朱醫師表示，最近為很多Omicron病人診症， 發現大部份病人到後期都會出現一個症狀——乾咳，而且很多時都在晚上出現 ，部份病人表示服用止咳水都無幫助，嚴重時甚至會咳到整晚睡不好，影響身體恢復。

為何會出現乾咳

朱醫師發現許多Omicron 患者康復後都會出現「肺陰虛」的症狀，主要是由於生病後身體花了大量精力對抗疾病，所以後期會出現身體內津液不足，出現乾咳。

3種中藥改善症狀及戒口指南

中醫治療上會使用養陰清肺，止咳化痰的方法治療，常用中藥包括桔梗、紫菀、蘇葉。

以下為咳嗽需戒口的食物：

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朱醫師分享，有位病人從Omicron 康復後出現夜晚不停咳，晚上會覺得很口乾，服用咳藥水都無幫助，有時還會咳到喉嚨出血絲。醫師認為病人情況主要跟「肺陰虛」有關，因此處方養陰清肺的中藥，病人服用5天後表示晚上沒有再出現咳嗽，精神轉好。

朱醫師提醒，Omicron 後出現咳嗽一定要處理。她分享，曾有病人想自然康復，結果咳嗽3 周尚未康復。當急性咳嗽沒有得到適當治療，有機會演變成慢性咳嗽，慢性咳嗽會比較難治療，亦會影響日常生活。所以建議大家出現咳嗽症狀，要及早治療。

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責任編輯：陳昊淋